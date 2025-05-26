Трамп заявил, что Путин "совсем сошел с ума" а Зеленский плохо высказывается

Президент США Дональд Трамп прокомментировал масштабные удары по Украине со стороны России, заявив, что ему "не нравятся" действия российского диктатора Владимира Путина, и выразил недовольство риторикой президента Украины Владимира Зеленского.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Sky News.

Трамп раскритиковал Путина за массированные удары по Украине

"Я не знаю, что, черт возьми, произошло с Путиным. Я знаю его очень давно. Я всегда ладил с ним. Но он пускает ракеты в города и убивает людей, и мне это не нравится", — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что рассматривает возможность введения санкций против России.

"Мне не нравится то, что делает Путин. Нисколько. Он убивает людей. И с этим парнем что-то произошло, и мне это не нравится", — подчеркнул президент США.

Путин хочет всю Украину

Впоследствии на своей странице в соцсети Truth Social Трамп выразил более резкую критику в адрес Путина, заявив, что он "совсем сошел с ума".

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось. Он совсем сошел с ума! Он безосновательно убивает много людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники обстреливают города в Украине без всякой причины. сделает это приведет к падению России", — написал Трамп.

Он также подверг критике президента Украины Владимира Зеленского. В этот раз Трампу не понравилась риторика украинского лидера.

"Так же и президент Зеленский не оказывает своей стране никаких услуг, говоря так, как он это делает. Все, что выходит из его уст, вызывает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось", — отметил Трамп.

Глава Белого дома как всегда заявил, что "эта война никогда бы не началась", будь он президентом.

"Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа, я лишь помогаю тушить большие и безобразные пожары, которые были разожжены из-за грубой некомпетентности и ненависти", — подытожил он.

Разговор Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп 19 мая провел разговор с главой РФ Владимиром Путиным. Он назвал ее "очень хорошей" и объявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры по прекращению огня и завершению войны.

Со своей стороны, Путин назвал разговор с Трампом "очень содержательным и весьма откровенным и в целом полезным". Российский диктатор утверждает, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о предстоящем мирном договоре. В то же время считает, что нужно найти компромиссы, которые устроили бы обе страны.

После разговора с российским диктатором Трамп заявил, что он не будет вводить дополнительные санкции против России и предупредил, что Вашингтон выйдет из переговоров между Украиной и РФ, если не увидит прогресса.