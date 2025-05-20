Трамп заявил, что не будет вводить новые санкции против России, и предупредил, что может выйти из переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не будет вводить дополнительные санкции против России и предупредил, что Вашингтон выйдет из переговоров между Украиной и РФ, если не увидит прогресса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на CNN.

Новые санкции против России

Трамп считает, что если сейчас ввести санкции против РФ, то это может помешать переговорам с Москвой, у которых "есть шанс на прогресс".

"Потому что я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если вы это сделаете, вы также можете сделать гораздо хуже. Но может прийти время, когда это произойдет", — заявил глава Белого дома.

Он добавил, что верит в то, что глава РФ Владимир Путин стремится завершить войну.

Может выйти из переговоров

Трамп также заявил, что готов выйти из процесса переговоров между Украиной и РФ, если не увидит прогресса.

Президент США рассказал, что во время двухчасового телефонного разговора он спросил Путина, когда тот собирается "прекратить кровопролитие" в Украине.

"Я спросил: "Когда мы закончим это кровопролитие, эту кровавую баню?". Это кровавая баня, и я верю, что он хочет ее прекратить", — сказал президент США.

Ответивший на этот вопрос Путин Трамп не уточнил.

Также глава Белого дома подчеркнул, что если бы он решил, что не может помочь, то отошел бы от переговоров. По его мнению, "здесь привлечены очень большие эго".

"Я говорю вам, привлечены большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, а им придется продолжать", – сказал президент США.

Кроме того, Трамп рассказал, что говорил с Путиным о возможной встрече.

Ранее Трамп заявлял, что не будет изменений в мирных переговорах по войне в Украине, пока он лично не встретится с Путиным.

Разговор Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп 19 мая провел разговор с главой РФ Владимиром Путиным. Он назвал ее "очень хорошей" и объявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры по прекращению огня и завершению войны.

Со своей стороны, Путин назвал разговор с Трампом "очень содержательным и весьма откровенным и в целом полезным". Российский диктатор утверждает, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о предстоящем мирном договоре. В то же время считает, что нужно найти компромиссы, которые устроили бы обе страны.