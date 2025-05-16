В США анонсировали встречу Трампа и Путина: что известно

Глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что вероятную дату встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным будут обсуждать сразу после возвращения американского президента из-за границы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на CNN.

Рубио заявил, что Соединенные Штаты подождут, чтобы увидеть, что состоится в пятницу, 16 мая, во время переговоров между делегациями России и Украины, а затем определят дату встречи Трампа и Путина.

По словам главы Госдепа США, американский президент примет некоторые решения после завершения своей поездки на Ближний Восток.

"Мы должны выяснить, как это реализовать. Поэтому, вероятно, мы подождем, пока Трамп закончит свою поездку, поскольку президент все еще находится за границей. Мы посмотрим, что произойдет в Стамбуле на переговорах, и тогда будут приняты решения о графике, когда и где состоятся встреча", — подчеркнул Рубио.

Относительно сроков встречи Трампа и Путина он пояснил, что хронометраж договоренностей будет зависеть от самих президентов.

Рубио также разочарованно высказался о низком уровне российской делегации на переговорах, что "не свидетельствует о прорыве". Он рассказал, что 16 мая планирует встретиться в Стамбуле с главой МИД Украины Андреем Сибигой и представителями украинской делегации, но лично с россиянами встречаться не намерен.

Ранее Трамп заявил, что не будет изменений в мирных переговорах по войне в Украине, пока он лично не встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также Трамп заявлял, что может приехать в Турцию на переговоры между Украиной и Россией, "если это уместно". Но Путин отказался ехать в Стамбул.

Что известно о переговорах Украины и России в Стамбуле

10 мая в Киев с визитом прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, новый канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск для встречи лидеров стран Коалиции желающих.

По ее результатам участники поддержали безусловное и полное прекращение огня в Украине на 30 дней, что должно начаться в понедельник, 12 мая. В случае отказа партнеры Украины пригрозили ужесточением санкций против РФ.

В своем ночном обращении 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Турции на следующей неделе. Однако он проигнорировал предложение о 30-дневном перемирии.

Владимир Зеленский ответил, что будет ждать "лично" Путина в Стамбуле.

15 мая Зеленский прибыл в Анкару и встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пообещавшим содействовать прямым мирным переговорам между Россией и Украиной.

Планируется, что формат переговоров в Стамбуле 16 мая будет таким: