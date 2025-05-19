Телефонный разговор Трампа и Путина длился более двух часов: детали переговоров

Президент США Дональд Трамп 19 мая провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Их разговор длился более 2 часов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию от Bloomberg.

Сообщается, что это был третий публично объявленный разговор между двумя лидерами с момента возвращения Трампа в президенты в январе.

Заявления Трампа

Трамп в соцсети Truth Social об итогах беседы с Путиным заявил, что она прошла очень хорошо. Он сообщил, что "Россия и Украина начнут немедленные переговоры о прекращении огня и завершении войны".

"Условия для этого будут обсуждены между двумя сторонами, как это только возможно, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает", — заявил Дональд Трамп.

По словам Трампа, Россия "хочет торговать с США", но после того, как завершится война, которую Россия начала против Украины.

"Для России существует огромная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства. Ее потенциал неограничен. Также и Украина может получить большие выгоды от торговли в процессе восстановления своей страны", — сказал Трамп.

Он также заявил, что после разговора с Путиным сообщил Зеленскому, что переговоры между Россией и Украиной "начнутся немедленно". Он также проинформировал об этих переговорах лидеров европейских стран и ЕС.

Украина и европейские лидеры призвали Трампа ввести новые санкции против России, если Путин отклонит требование о полном и безусловном прекращении огня, чтобы разрешить мирные переговоры в войне, которая длится уже четвертый год. Зеленский, который в воскресенье встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Риме, написал в Telegram, что "давление на Россию должно продолжаться до тех пор, пока она не будет готова остановить войну".

Беседа Трампа и Путина состоялась после того, как в пятницу, 16 мая, Украина и Россия провели свои первые за три года прямые переговоры в Турции, где они договорились об обмене пленными и обменялись предложениями о возможном прекращении огня.

Заявления Путина

Путин по итогам переговоров заявил, что Россия готова работать над меморандумом, который включает прекращение огня, пишут российские СМИ. Он назвал разговор с Трампом "очень содержательным и полезным".

По словам Путина, в меморандум России и Украины могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования. По его мнению, возобновление переговоров в Стамбуле свидетельствует о том, что стороны "в общем-то на правильном пути". Москва и Киев должны "найти компромиссы, которые устраивали бы все стороны", сказал диктатор.

Зеленский и Трамп коротко поговорили перед звонком Путину

Президент Украины Владимир Зеленский говорил с Дональдом Трампом перед звонком Путину. Об этом Общественному сообщил ознакомленный источник.

Как пишет Bloomberg, по словам представителя Белого дома, ранее в понедельник Трамп позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому. Также Трамп заявлял, что намерен поговорить с Украиной и некоторыми союзниками по НАТО после разговора с Путиным.

Стоит добавить, что 19 мая вице-президент США Джей Ди Венс сообщил, что после звонков Трампа Путину и Зеленскому США рассмотрят возможность выхода из мирных переговоров по завершению войны, начатой Россией против Украины.

"Мы понимаем, что здесь возник определенный тупик. И я думаю, что президент скажет Владимиру Путину: "Послушайте, вы серьезно? Вы искренне к этому относитесь?", — рассказал Джей Ди Вэнс.

Напомним, Зеленский передал письмо Дональду Трампу с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах.