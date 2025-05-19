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Зеленский направил Трампу письмо о новом сотрудничестве: что предлагает

Владимир Зеленский с Джей Ди Венсом
Владимир Зеленский с Джей Ди Венсом / Офис президента

Президент Владимир Зеленский передал письмо своему американскому коллеге Дональду Трампу с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса президента после встречи Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме.

Они обсудили переговоры в Стамбуле, тему прекращения огня и дальнейшие шаги для устойчивого мира, а также коснулись вопроса о необходимости санкций против России, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными.

Отдельное внимание было уделено реализации соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.

Зеленский передал письмо Трампу. В нем говорится о новых предложениях по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах между Украиной и США. О других деталях этого письма не сообщается.

Украина завершила все процедуры для запуска фонда восстановления

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, предусматривающее будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США, а 12 мая Зеленский подписал соответствующий документ. 13 мая Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной о создании совместного фонда по разработке полезных ископаемых.

Основные положения сделки:

  • Создается Инвестиционный фонд восстановления, которым на равных условиях управляют Украина и США Ни одна из сторон не будет иметь в нем преимущества.
  • Фонд – это инструмент инвестиций в Украину, а не механизм передачи активов. Все украинские природные ресурсы остаются за Украиной.
  • Фонд будет наполняться США и Украиной в пропорции 50 на 50. Со стороны США это будут денежные взносы или новая военная помощь.
  • В первые 10 лет доходы фонда не выводятся из Украины, а реинвестируются в Украину.
  • Фонд будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или платы". То есть на продукцию будет гарантирован спрос.
  • Фонд через американское агентство DFC привлечет американские и европейские новейшие технологии, что ускорит восстановление и модернизацию Украины.
  • В соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины.
  • Доходы фонда не облагаются США и Украиной. Экспортируемые в США критические ископаемые не облагаются пошлинами, что в нынешних условиях дает возможности для развития торговли.
  • Соглашение не противоречит другим международным обязательствам Украины.
Автор:
Светлана Манько