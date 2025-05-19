Зеленский направил Трампу письмо о новом сотрудничестве: что предлагает

Президент Владимир Зеленский передал письмо своему американскому коллеге Дональду Трампу с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса президента после встречи Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме.

Они обсудили переговоры в Стамбуле, тему прекращения огня и дальнейшие шаги для устойчивого мира, а также коснулись вопроса о необходимости санкций против России, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными.

Отдельное внимание было уделено реализации соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.

Зеленский передал письмо Трампу. В нем говорится о новых предложениях по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах между Украиной и США. О других деталях этого письма не сообщается.

Украина завершила все процедуры для запуска фонда восстановления

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, предусматривающее будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США, а 12 мая Зеленский подписал соответствующий документ. 13 мая Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной о создании совместного фонда по разработке полезных ископаемых.

Основные положения сделки: