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Рада приняла закон о повышенном налоге на прибыль банков в 50% на 2027 год
В среду, 11 ноября, Верховная Рада Украины приняла закон о сохранении повышенного налогообложения финансового сектора (законопроект №15262). За соответствующее решение проголосовали 303 народных депутата.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.
Документ предусматривает продление на 2027 год действия повышенной ставки налога на прибыль предприятий для банковских учреждений в размере 50%.
Кроме того, закон вводит запрет на уменьшение финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых отчетных периодов.
Принятые изменения призваны обеспечить дополнительные стабильные поступления в государственный бюджет, которые в полном объеме будут направлены на финансирование сектора безопасности и обороны Украины в условиях военного положения.
Напомним, ранее сообщалось, что Рада поддержала законопроект о налоге на прибыль банков в 50% . Парламент 27 октября 2026 принял за основу инициативу по сохранению 50% ставки налога на прибыль финучреждений на 2027 год.