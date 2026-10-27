Налог на прибыль банков в 50%: Рада поддержала законопроект

Верховная Рада Украины 27 октября 2026 приняла за основу законопроект, предусматривающий сохранение повышенной ставки налога на прибыль банков на уровне 50% в 2027 году.

Как пишет Dilo, об этом сообщила прессслужба Аппарата Верховной Рады.

Речь идет о законопроекте №15262 от 20 мая 2026 г. "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения банков налогом на прибыль предприятий". Документ подали народные депутаты во главе с Данилой Гетманцевым.

Что предлагают изменить для банков

Законопроект предусматривает продление действия ставки налога на прибыль предприятий для банков в размере 50% на 2027 год.

Кроме того, предлагается запретить банкам уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых налоговых периодов.

Таким образом, в случае принятия документа в целом банки и дальше будут облагать налогом прибыль по повышенной ставке, а возможность учитывать накопленные убытки прошлых лет для уменьшения базы налогообложения будет ограничена.

Что дальше

Принятие законопроекта за основу означает, что парламент поддержал его в первом чтении. Документ должен пройти дальнейшее законодательное разбирательство.

Следовательно, по состоянию на 27 октября 2026 предложенные правила еще не окончательно утверждены. Для вступления в силу законопроект должен пройти следующие этапы парламентского разбирательства и быть подписан в соответствии с установленной процедурой.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк заявил о рисках законопроекта относительно повышенного налогообложения банков. В регуляторе подчеркивают, что продолжение практики 50% налога на прибыль может ограничить кредитование экономики.