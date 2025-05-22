Канцлер Германии не ожидает быстрого мира в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что усилия по достижению прекращения огня в Украине находятся только на начальной стадии и могут занять несколько месяцев.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Politico.

Мерц о войне в Украине

Мерц заявил, что, несмотря на рост дипломатической активности в последнее время, быстрого решения ожидать не стоит.

"У нас нет иллюзий — скорого завершения войны не будет", — сказал Мерц во время пресс-конференции в Вильнюсе, где он принял участие в инаугурации новой постоянной бригады Бундесвера в Литве.

По его словам, процесс только начат, и он может длиться еще много недель или даже месяцев. В то же время канцлер подчеркнул, что Германия продолжает поддерживать Украину как в военной, так и в дипломатической плоскости.

"Мы не упускаем никакой возможности для мирного урегулирования, однако должны быть реалистами — достижение дипломатического решения требует времени", — подчеркнул Мерц.

Переговоры в Стамбуле

Заявление канцлера Мерца прозвучало на фоне последнего раунда косвенных переговоров между Украиной и Россией, которые состоялись при посредничестве Турции.

Мерц подчеркнул важность единства западных союзников. По его словам, координация действий с европейскими партнерами и активное взаимодействие с американскими законодателями будут оставаться ключевыми элементами внешней политики Германии.

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча представителей Украины, США и Турции.

Позже министр обороны Рустем Умеров подвел итоги переговоров с представителями РФ. По словам Умерова, основное внимание во время переговоров было сосредоточено на вопросе прекращения огня и проведении масштабного обмена пленными.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал ход переговоров между Россией и Украиной, которые проходили в Стамбуле. По его словам, российская делегация фактически сорвала диалог, отказавшись обсуждать мирные инициативы.