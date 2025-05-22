Канцлер Німеччини не чекає швидкого миру в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зусилля з досягнення припинення вогню в Україні перебувають лише на початковій стадії та можуть тривати кілька місяців.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Politico.

Мерц про війну в Україні

Мерц заявив, що попри зростання дипломатичної активності останнім часом, швидкого вирішення очікувати не варто.

"Ми не маємо ілюзій — швидкого завершення війни не буде", — сказав Мерц під час пресконференції у Вільнюсі, де він узяв участь в інавгурації нової постійної бригади Бундесверу в Литві.

За його словами, процес лише розпочато і він може тривати ще багато тижнів або навіть місяців. Водночас канцлер наголосив, що Німеччина продовжує підтримувати Україну як у військовій, так і дипломатичній площині.

"Ми не втрачаємо жодної можливості для мирного врегулювання, однак маємо бути реалістами — досягнення дипломатичного рішення потребує часу", — підкреслив Мерц.

Переговори у Стамбулі

Заява канцлера Мерца пролунала на тлі останнього раунду непрямих переговорів між Україною та Росією, які відбулися за посередництва Туреччини. Попри певний прогрес, зокрема останній обмін полоненими, сторони залишаються на протилежних позиціях: Київ вимагає негайного припинення вогню, тоді як Москва висуває умови, які Україна вважає неприйнятними.

Мерц також підкреслив важливість єдності західних союзників. За його словами, координація дій з європейськими партнерами та активна взаємодія з американськими законодавцями залишатимуться ключовими елементами зовнішньої політики Німеччини.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулася тристороння зустріч представників України, Сполучених Штатів Америки та Туреччини.

Пізніше міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки переговорів з представниками РФ. За словами Умєрова, основна увага під час перемовин була зосереджена на питанні припинення вогню та проведенні масштабного обміну полоненими.

Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував перебіг переговорів між Росією та Україною, які проходили у Стамбулі. За його словами, російська делегація фактично зірвала діалог, відмовившись обговорювати мирні ініціативи.