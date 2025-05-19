Зеленський доручив сформувати постійну переговорну групу щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу щодо завершення війни і встановлення реального, надійного миру.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис голови держави.

Президент провів нараду щодо дипломатичної роботи для завершення війни і встановлення реального і надійного миру, де міністр оборони України Рустем Умєров доповів про роботу нашої делегації та переговорний процес у Туреччині.

Зеленський наголосив, що зустрічі 15–16 травня продемонстрували світові готовність України наближати мир і, відповідно, необхідність тиску на Росію заради припинення війни.

"Фактично найбільшим результатом зустрічі стала домовленість про обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Зараз наша команда опрацьовує деталі обміну. Вдячний усім, хто допомагає", - додав він.

Крім того, Рустем Умєров як глава делегації в Туреччині доповів про конкретні деталі розмови з росіянами. Делегації України вдалось утримати розмову в достойних рамках. Усі спроби російських погроз були відкинуті. Україна наполягає на необхідності повного й безумовного припинення вогню для збереження життів людей і щоб дати необхідну основу дипломатії.

"Таке припинення вогню має бути достатньо тривалим і з можливістю продовження. Наша пропозиція, узгоджена з партнерами, – 30 днів. Ми готові до цього. Також ми готові до зустрічі на рівні лідерів для розв’язання ключових питань. Україна не боїться прямих переговорів із Росією, і важливо, щоб керівництво Росії не затягувало війну", - заявив Зеленський.

Переговори у Стамбулі

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулася тристороння зустріч представників України, Сполучених Штатів Америки та Туреччини.

Пізніше міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки переговорів з представниками РФ. За словами Умєрова, основна увага під час перемовин була зосереджена на питанні припинення вогню та проведенні масштабного обміну полоненими.