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Зеленский поручил сформировать постоянную переговорную группу по завершению войны

Зеленский
Зеленский провел совещание по работе украинской делегации в Турции/Zelenskiy.official

Президент Украины Владимир Зеленский поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу по завершению войны и установлению реального, надежного мира.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы государства.

Президент провел совещание по дипломатической работе для завершения войны и установления реального и надежного мира, где министр обороны Украины Рустем Умеров доложил о работе нашей делегации и переговорном процессе в Турции.

Зеленский подчеркнул, что встречи 15-16 мая продемонстрировали миру готовность Украины приближать мир и, соответственно, необходимость давления на Россию ради прекращения войны.

"Фактически самым большим результатом встречи стала договоренность об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. Сейчас наша команда прорабатывает детали обмена. Благодарен всем, кто помогает", — добавил он.

Кроме того, Рустем Умеров в качестве главы делегации в Турции доложил о конкретных деталях разговора с россиянами. Делегации Украины удалось удержать разговор в достойных рамках. Все попытки российских угроз были отвергнуты. Украина настаивает на необходимости полного и безусловного прекращения огня для сохранения жизней людей и дать необходимую основу дипломатии.

"Такое прекращение огня должно быть достаточно продолжительным и с возможностью продолжения. Наше предложение, согласованное с партнерами, — 30 дней. Мы готовы к этому. Также мы готовы к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов. Украина не боится прямых переговоров с Россией, и важно, чтобы руководство России не затягивало войну", — сказал Зеленский.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча представителей Украины, США и Турции.

Позже министр обороны Рустем Умеров подвел итоги переговоров с представителями РФ. По словам Умерова, основное внимание в ходе переговоров было сосредоточено на вопросе прекращения огня и проведении масштабного обмена пленными.

Автор:
Татьяна Бессараб