Трамп заявив, що Путін "зовсім з'їхав з глузду" а Зеленський погано висловлюється

Президент США Дональд Трамп прокоментував масштабні удари по Україні з боку Росії заявивши, що йому "не подобаються" дії російського диктатора Володимира Путіна, і висловив невдоволення риторикою президента України Володимира Зеленського.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Sky News.

Трамп розкритикував Путіна за масовані удари по Україні

"Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Я завжди ладнав з ним. Але він пускає ракети в міста і вбиває людей, і мені це не подобається", - наголосив Трамп.

Він додав, що розглядає можливість введення санкцій проти Росії.

"Мені не подобається те, що робить Путін. Анітрохи. Він вбиває людей. І з цим хлопцем щось сталося, і мені це не подобається", - підкреслив президент США.

Путін хоче всю Україну

Згодом на своїй сторінці в соцмережі Truth Social Трамп висловив більш різку критику на адресу Путіна, заявивши, що він "зовсім з'їхав з глузду".

"У мене завжди були дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним з Росії, але з ним щось сталося. Він зовсім з'їхав з глузду! Він безпідставно вбиває багато людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і безпілотники обстрілюють міста в Україні без жодної причини. Я завжди говорив, що він хоче всю Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це виявляється правильним, але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії", - написав Трамп.

Він також розкритикував президента України Володимира Зеленського. Цього разу Трампу не сподобалася риторика українського лідера.

"Так само і президент Зеленський не робить своїй країні ніяких послуг, говорячи так, як він це робить. Все, що виходить з його вуст, викликає проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося", - зауважив Трамп.

Очільник Білого дому як завжди заявив, що "ця війна ніколи б не почалася", якби він був президентом.

"Це війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не Трампа, я лише допомагаю гасити великі і потворні пожежі, які були розпалені через грубу некомпетентність і ненависть", - підсумував він.

Розмова Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп 19 травня провів розмову з главою РФ Володимиром Путіним. Він назвав її "дуже хорошою" й оголосив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню й завершення війни.

Зі свого боку, Путін назвав розмову з Трампом "дуже змістовною та вельми відвертою і загалом корисною". Російський диктатор стверджує, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.

Після розмови з російським диктатором Трамп заявив, що він не буде запроваджувати додаткових санкцій проти Росії і попередив, що Вашингтон вийде з переговорів між Україною та РФ, якщо не побачить прогресу.