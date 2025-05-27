Трамп розчарований Путіним і готовий ввести нові санкції проти Росії - WSJ

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість введення санкцій проти Росії цього тижня, оскільки він дедалі більше розчаровується діями російського диктатора Володимира Путіна і повільними темпами мирних переговорів.

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Як повідомляє Delo.ua, про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, нові санкції навряд чи стосуватимуться банківського сектору, але обговорюються політичні та економічні важелі, які могли б змусити Путіна піти на поступки за столом переговорів, включно з 30-денним припиненням вогню.

Водночас остаточне рішення щодо санкцій ще не ухвалено, і Трамп може змінити свою позицію.

Трамп розчарований Путіним

Видання пише, що Трамп втомився від затяжного мирного процесу й може відмовитися від нього, якщо нові зусилля не дадуть результату.

При цьому неясно, що станеться, якщо США відступлять від мирного процесу, і чи буде Трамп продовжувати надавати військову підтримку Україні.

Очільник Білого дому був розчарований особистою розмовою з Путіним минулого тижня, під час якої російський лідер відмовився укладати перемир’я. Трамп, який раніше сподівався, що зможе переконати Путіна на основі особистих контактів, після масованих обстрілів України публічно заявив: "Я не знаю, що, чорт забирай, з ним сталося. Він вбиває людей, і мені це зовсім не подобається". Потім він додав, що "Путін зовсім з'їхав з глузду".

Видання робить висновок, що вся ця ситуація свідчить про зміну тону Вашингтона щодо Кремля, що може мати наслідки для подальшого міжнародного тиску на РФ.

Як зазначає WSJ, протягом останніх тижнів Трамп чинив опір тиску, щоб приструнити Путіна за те, що той не погодився на припинення вогню. Багато союзників України, зокрема сенатор Ліндсі Грем, говорили Трампу, що Путін не хоче домовлятися, і тільки санкції змусять його серйозно вести переговори.

Сенат США не потерпить ігор Путіна

Республіканець Ліндсі Грем направив чітке послання Москві. У зверненні, опублікованому The Wall Street Journal, йдеться, що з моменту вступу на посаду президент США Дональд Трамп "щиро прагне примирити Україну та Росію" для досягнення справедливого та чесного миру.

"Ганебний відхід США з Афганістану не тільки завдав шкоди нашій репутації, але й спровокував агресію в усьому світі. Якщо США продовжать рішуче лідирувати у справі припинення війни між Росією та Україною, ситуація може змінитися. Трамп може відновити нашу репутацію і покласти край кровопролиттю", - вважає Грем

Сенатор-республіканець наголосив, що для досягнення миру потрібні партнери, які готові до співпраці. Україна ясно дала зрозуміти, що готова до мирного врегулювання, проте РФ "наводить все нові й нові виправдання".

"Президент Трамп попросив Владіміра Путіна надати документ із викладенням вимог для припинення вогню, щоб усунути перешкоди на шляху до миру. Залежно від відповіді Росії ми знатимемо, який курс обрати. Сенат готовий до будь-якого розвитку подій", - йдеться у зверненні.

Грем також додав, що законопроект про 500% мита на імпорт із країн, які закуповують російську нафту, підтримали 82 сенатори.

"Ті, хто підтримує варварське вторгнення, мають усвідомити всі його наслідки. Якщо Китай чи Індія перестануть купувати дешеву нафту, військова машина Путіна зупиниться", - підсумував Грем.

Про санкції проти РФ

Трамп заявляв, що йому потрібен "місяць або два тижні", аби визначити, чи "вводить його в оману" російський диктатор Володимир Путін.

Водночас Трамп заявив, що не виключає можливості підписання законопроєкту сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який передбачає посилення санкцій проти РФ. Але рішення, за його словами, залежатиме від поведінки Москви у питанні врегулювання війни проти України.

Також нещодавно Трамп заявив, що у разі, якщо одна зі сторін конфлікту буде перешкоджати досягненню миру, США можуть вийти з перемовин, відмовившись від подальшої участі у процесі.