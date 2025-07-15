США продадут НАТО оружие для Украины на $10 млрд - СМИ

США продадут союзникам по НАТО вооружение примерно на 10 млрд долларов, чтобы они направили его в Украину.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, 10 миллиардов долларов – это сумма лишь на время первого этапа. Поставки, предназначенные для Украины, включают в себя ракеты, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

Выступая в Белом доме вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп заявил, что США пошлют союзникам по НАТО "лучшее военное оборудование в мире на миллиарды долларов", а эти страны оплатят счета.

Рютте заявил, что это позволит Украине получить массовые поставки оружия, включая средства противовоздушной обороны и ракеты. В некоторых случаях страны будут немедленно отправлять в Украину вооружение, которое уже есть в их арсеналах, и будут закупать оружие у США для их пополнения.

Хотя Трамп не предоставил подробностей о системах вооружения, которые будут являться частью схемы, он упомянул о ракетах. Два источника сообщили Axios, что план будет включать в себя ракеты большой дальности, которые могут поразить цели на территории России.

Предоставление наступательного оружия станет значительным сдвигом для Трампа, который недавно настойчиво заявлял, что будет предоставлять только оборонное оружие во избежание эскалации.

Американские, украинские и европейские чиновники надеются, что это оружие изменит ход войны.

По данным издания, президент США сменил позицию по передаче оружия Киеву после телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным 3 июля, в котором тот дал понять, что планирует продолжать войну.

Дональд Трамп 14 июля во время совместной пресс-конференции с генсекретарем НАТО Марком Рютте заявил, что готовится отправка 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot Некоторые из этих систем прибудут в течение нескольких дней.

Также Трамп заявил, что "очень недоволен" действиями России. Соединенные Штаты планируют ввести "очень жесткие пошлины" против РФ через 50 дней, если не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной.

Кроме того, Трамп впервые с момента своего возвращения в Белый дом планирует передать Украине оружие напрямую из американских складов, воспользовавшись президентскими полномочиями (PDA), как это делал его предшественник Джо Байден.