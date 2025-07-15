США продадуть НАТО зброю для України на $10 млрд - ЗМІ

США продадуть союзникам по НАТО озброєння на приблизно 10 млрд доларів, щоб вони надіслали його в Україну.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела.

За даними видання, 10 мільярдів доларів - це сума лише на час першого етапу. Поставки, які призначені для України, включають ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди.

Виступаючи в Білому домі разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп заявив, що США надішлють союзникам по НАТО "найкраще військове обладнання у світі на мільярди доларів", а ці країни оплатять рахунки.

Рютте заявив, що це дозволить Україні отримати масові постачання зброї, включаючи засоби протиповітряної оборони та ракети. У деяких випадках країни негайно надсилатимуть до України озброєння, яке вже є в їхніх арсеналах, та закуповуватимуть зброю у США для їхнього поповнення.

Хоча Трамп не надав подробиць про системи озброєння, які будуть частиною схеми, він згадав про ракети. Два джерела повідомили Axios, що план включатиме ракети великої дальності, які можуть вразити цілі на території Росії.

Надання наступальної зброї стане значним зрушенням для Трампа, який донедавна наполегливо заявляв, що надаватиме лише оборонну зброю, щоб уникнути ескалації.

Американські, українські та європейські чиновники сподіваються, що ця зброя змінить хід війни.

За даними видання, президент США змінив позицію щодо передачі зброї Києву після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним 3 липня, у якій той дав зрозуміти, що планує продовжувати війну.

Дональд Трамп 14 липня під час спільної прес-конференції з генсекретарем НАТО Марком Рютте заявив, що готується відправка 17 зенітно ракетних комплексів Patriot до України. Деякі з цих систем прибудуть протягом декількох днів.

Також Трамп заявив, що "дуже незадоволений" діями Росії. Сполучені Штати планують запровадити "дуже жорсткі мита" проти РФ через 50 днів, якщо не буде досягнуто мирної угоди з Україною.

Крім того, Трамп уперше з моменту свого повернення в Білий дім планує передати Україні зброю напряму з американських складів, скориставшись президентськими повноваженнями (PDA), як це робив його попередник Джо Байден.