Трамп надасть додаткове озброєння для України, скориставшись своїми президентськими повноваженнями - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уперше з моменту свого повернення в Білий дім планує передати Україні зброю напряму з американських складів, скориставшись президентськими повноваженнями (PDA).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що це свідчить про нову зацікавленість президента США в захисті України. Команда Трампа визначить, яку зброю з американських запасів можна відправити в Україну в рамках цієї програми.

Використає президентські повноваження, як це робив Байден

До цього часу адміністрація Трампа постачала Україні лише зброю, затверджену його попередником, Джо Байденом. Presidential Drawdown Authority - механізм, що дозволяє президенту екстрено використовувати запаси озброєнь для допомоги союзникам. Наразі для України залишається 3,86 мільярда доларів у рамках цього фонду.

Очікується, що вартість пакету військової допомоги становитиме приблизно 300 мільйонів доларів.

За даними агентства, головними пріоритетами України є ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot, а також боєприпаси GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS та М270 MLRS.

Reuters пише, що зброя може зʼявитися на фронті вже за кілька днів, оскільки американські запаси розташовані в Європі.

Нагадаємо, про останній пакет допомоги на 500 млн доларів Сполучені Штати оголосили 9 січня. Він включав снаряди для ППО, іншу амуніцію, обладнання для підтримки українських винищувачів F-16.

Раніше журналісти запитали Трампа, чи планує він надати Україні більше зброї. Він відповів ствердно.

"Ми надішлемо ще зброї. Ми мусимо це зробити, вони мають мати змогу захищатися. Зараз вони зазнають дуже сильних ударів. Ми мусимо надіслати більше зброї, насамперед оборонної, але вони зазнають дуже, дуже сильних ударів", – сказав президент США.

Призупинення поставок

Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон вирішив призупинити постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України (обіцяних іще за каденції Джо Байдена) через побоювання, що арсенали США стали занадто малими. Як зазначається, рішення ухвалили після ревізії запасів.

У Державному департаменті США заявили, що не зупиняли постачання зброї Україні. А Пентагон продовжує пропонувати президенту Дональду Трампу варіанти військової допомоги Україні для завершення війни, але переглядає оборонні пріоритети.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що США відновили постачання Україні артилерійських снарядів та мобільних реактивних ракет після того, як адміністрація Трампа зупинила поставки.

У 2026 році США планують зменшити обсяг фінансування на закупівлю озброєння для України, мотивуючи це тим, що Білий дім діє за новим підходом до конфлікту, надаючи перевагу дипломатичному врегулюванню.