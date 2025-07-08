Трамп розкритикував Путіна та пообіцяв відправити зброю Україні: Пентагон відновлює поставки

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що невдоволений позицією російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні і підтвердив, що США нададуть Україні додаткову оборонну допомогу. Зокрема, йдеться про постачання озброєння, необхідного для захисту від російської агресії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Independent.

Зазначається, що журналісти запитали Трампа, чи планує він надати Україні більше зброї. Він відповів ствердно.

"Ми надішлемо ще зброї. Ми мусимо це зробити, вони мають мати змогу захищатися. Зараз вони зазнають дуже сильних ударів. Ми мусимо надіслати більше зброї, насамперед оборонної, але вони зазнають дуже, дуже сильних ударів", – сказав президент США.

Він додав, що "так багато людей гинуть у цьому хаосі".

Американський лідер також висловив глибоке розчарування діями російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що той не зупиняє війну, і через це щодня гинуть люди.

"Я розчарований тим, що Путін не зупинився", — наголосив очільник Білого дому.

Раніше Трамп заявляв, що "не досяг жодного прогресу" щодо завершення війни в Україні під час останньої телефонної розмови з Путіним та запевнив, що США продовжують постачати озброєння Україні.

США відновлять поставки зброї Україні

США можуть відновити постачання Україні деяких видів зброї після зустрічей між вищими посадовцями США та України, які відбудуться цього та наступного тижня, пише Politico з посиланням на свої джерела.

За даними видання, спецпосланець президента Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог проведе дві зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим - у Римі на міжнародній конференції з підтримки України 10-11 липня, а потім у Києві наступного тижня. При цьому ключовим питанням обговорень буде відновлення поставок допомоги, припинених на початку цього місяця.

"США повідомили Києву, що постачання інженерного обладнання та деяких бронетранспортерів відновляться найближчим часом, хоча точних термінів поки що не названо", - пише видання.

Тим часом на сайті Міністерства оборони США з’явилася заява речника Шона Парнелла, який також офіційно оголосив про відправлення Україні "додаткової оборонної зброї, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру та припиненням вбивств".

Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон вирішив призупинити постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України (обіцяних іще за каденції Джо Байдена) через побоювання, що арсенали США стали занадто малими. Як зазначається, рішення ухвалили після ревізії запасів.

Боєприпаси та інші види озброєнь можуть залишатися заблокованими до завершення ревізії. Якщо буде встановлено, що цих ресурсів не вистачає або вони потрібні для інших регіонів світу, блокування може тривати ще довше.

У Державному департаменті США заявили, що не зупиняли постачання зброї Україні. А Пентагон продовжує пропонувати президенту Дональду Трампу варіанти військової допомоги Україні для завершення війни, але переглядає оборонні пріоритети.