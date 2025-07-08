Трамп раскритиковал Путина и пообещал отправить оружие Украине: Пентагон возобновляет поставки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что недоволен позицией российского диктатора Владимира Путина по поводу войны в Украине и подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружений, необходимых для защиты от российской агрессии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что журналисты спросили Трампа, планирует ли он предоставить Украине больше оружия. Он ответил утвердительно.

"Мы пришлем еще оружие. Мы должны это сделать, они должны иметь возможность защищаться. Сейчас они испытывают очень сильные удары. Мы должны прислать больше оружия, прежде всего оборонительного, но они испытывают очень, очень сильные удары", – сказал президент США.

Он добавил, что "многие погибают в этом хаосе".

Американский лидер также выразил глубокое разочарование действиями российского диктатора Владимира Путина, заявив, что тот не останавливает войну, и ежедневно погибают люди.

"Я разочарован тем, что Путин не остановился", — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп заявлял, что "не достиг ни одного прогресса" по завершению войны в Украине во время последнего телефонного разговора с Путиным и заверил, что США продолжают поставлять вооружение Украине.

США возобновят поставки оружия Украине

США могут возобновить поставки Украине некоторых видов оружия после встреч между высшими должностными лицами США и Украины, которые состоятся на этой и следующей неделе, пишет Politico с ссылкой на свои источники.

По данным издания, спецпосланник президента Дональда Трампа в Украине Кит Келлог проведет две встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым – в Риме на международной конференции по поддержке Украины 10-11 июля, а затем в Киеве на следующей неделе. При этом ключевым вопросом обсуждений станет возобновление поставок помощи, прекращенных в начале этого месяца.

"США сообщили Киеву, что поставки инженерного оборудования и некоторых бронетранспортеров возобновятся в ближайшее время, хотя точные сроки пока не названы", — пишет издание.

Между тем, на сайте Министерства обороны США появилось заявление спикера Шона Парнелла, который также официально объявил об отправке Украине "дополнительного оборонного оружия, чтобы украинцы могли защищать себя, пока мы работаем над обеспечением крепкого мира и прекращением убийств".

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон решил приостановить поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину (обещанных еще при каденции Джо Байдена) из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы. Как отмечается, решение было принято после ревизии запасов.

Боеприпасы и другие виды вооружений могут оставаться заблокированными до завершения ревизии. Если будет установлено, что этих ресурсов не хватает или они нужны для других регионов мира, блокировка может продолжаться дольше.

В Государственном департаменте США заявили, что не останавливали поставки оружия Украине. Пентагон продолжает предлагать президенту Дональду Трампу варианты военной помощи Украине для завершения войны, но пересматривает оборонные приоритеты.