Трамп прокомментировал разговор с Путиным и приостановку поставок оружия Украине: что говорит

Президент США Дональд Трамп заявил, что "не достиг ни одного прогресса" по завершению войны в Украине во время последнего телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным и заверил, что США продолжают поставлять вооружение Украине, однако при этом должны убедиться, что их запасы остаются достаточными.

Как сообщает Delo.ua, об этом американский лидер сказал журналистам на авиабазе Эндрюс перед вылетом в штат Айова, пишет Hill.

Трамп о разговоре с Путиным

По словам Трампа, он имел "достаточно долго разговор" с Путиным, в том числе о российско-украинской войне, но остался ею "не доволен". Она продолжалась около часа.

«Это был довольно долгий разговор. Мы обсудили многие вопросы, в том числе Иран. А также, как вы знаете, войну с Украиной. И я не доволен этим. Сегодня я не достиг с ним никакого прогресса», — отметил глава Белого дома.

На вопрос журналистов, был ли достигнут прогресс в общении, президент США отметил: "Нет, сегодня с ним вообще я не достиг ни одного прогресса".

Как сообщали российские СМИ, Путин заявил Трампу, что Россия не отступит от своих целей в войне против Украины, при этом российский диктатор подтвердил готовность продолжить переговорный процесс, но подчеркнул, что переговоры останутся двусторонними между Россией и Украиной.

Приостановка поставок вооружения

На вопрос о приостановке поставок вооружения Трамп ответил, что США предоставляют оружие Украине, но упрекнул своего предшественника Джо Байдена в том, что тот "опустошил всю нашу страну, давая им оружие".

Президент США пояснил, что теперь американцы должны убедиться, что "имеют достаточно оружия для себя".

"Мы предоставляем оружие, и мы работаем с ними и пытаемся им помочь", — сказал глава Белого дома.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон решил приостановить поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину (обещанных еще при каденции Джо Байдена) из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы. Как отмечается, решение было принято после ревизии запасов.

Боеприпасы и другие виды вооружений могут оставаться заблокированными до завершения ревизии.

В то же время Министерстве обороны заявили, что Украина уточняет информацию о возможных задержках в снабжении оборонной помощью из США. Официальных сообщений об изменении графиков не поступало. Ведомство проводит переговоры с американскими партнерами по выяснению деталей.

В Государственном департаменте США заявили, что не останавливали поставки оружия Украине. Пентагон продолжает предлагать президенту Дональду Трампу варианты военной помощи Украине для завершения войны, но пересматривает оборонные приоритеты.