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Украина запускает программу совместного производства оружия с партнерами "Рамштайна"
Министр обороны Рустем Умеров объявил о старте новой государственной программы совместного производства вооружения и военной техники в кооперации с международными партнерами.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Умерова.
Проект включает как производство на территории Украины, так и запуск заводов в странах-участниках Контактной группы в формате "Рамштайн".
По словам министра, у Украины есть уникальный опыт ведения современной войны, эффективное собственное вооружение и возможность оперативно испытывать разработки непосредственно на поле боя.
Все это создает предпосылки для нового уровня военно-промышленного сотрудничества, где Украина будет выступать не только как потребитель, а равноправный партнер и игрок на глобальном рынке вооружений.
В рамках программы предполагается:
- создание новых заводов и производственных площадок в Украине и за границей;
- поставка всего производимого вооружения исключительно Силам обороны Украины до завершения войны;
- введение специального правового и налогового режима для украинских производителей оружия, что позволит модернизировать и масштабировать их деятельность.
Министерство обороны Украины совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики презентовали основные положения четырех законопроектов, которые должны обеспечить необходимые изменения в налоговое, таможенное и бюджетное законодательство, а также Уголовный кодекс.
" Это новый тип военно-промышленного сотрудничества, где Украина — равноправный партнер и игрок на мировом оборонном рынке", — отметил Умеров.
Первое голосование по законодательному пакету запланировано на этот месяц. Министерство обороны ожидает поддержки от народных депутатов.
Добавим, ведущие компании военно-промышленного комплекса Бельгии активно сотрудничают с украинскими партнерами, продвигая идею совместного производства оружия.
Также Украина создала совместное предприятие с компанией KNDS Deutschland, что позволит значительно ускорить процесс ремонта военной техники. Это сотрудничество — обеспечить оперативное восстановление техники, что, в свою очередь, укрепит обороноспособность Украины.