Украина запускает программу совместного производства оружия с партнерами "Рамштайна"

Министр обороны Рустем Умеров объявил о старте новой государственной программы совместного производства вооружения и военной техники в кооперации с международными партнерами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Умерова.

Проект включает как производство на территории Украины, так и запуск заводов в странах-участниках Контактной группы в формате "Рамштайн".

По словам министра, у Украины есть уникальный опыт ведения современной войны, эффективное собственное вооружение и возможность оперативно испытывать разработки непосредственно на поле боя.

Все это создает предпосылки для нового уровня военно-промышленного сотрудничества, где Украина будет выступать не только как потребитель, а равноправный партнер и игрок на глобальном рынке вооружений.

В рамках программы предполагается:

создание новых заводов и производственных площадок в Украине и за границей;

поставка всего производимого вооружения исключительно Силам обороны Украины до завершения войны;

введение специального правового и налогового режима для украинских производителей оружия, что позволит модернизировать и масштабировать их деятельность.

Министерство обороны Украины совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики презентовали основные положения четырех законопроектов, которые должны обеспечить необходимые изменения в налоговое, таможенное и бюджетное законодательство, а также Уголовный кодекс.

" Это новый тип военно-промышленного сотрудничества, где Украина — равноправный партнер и игрок на мировом оборонном рынке", — отметил Умеров.

Первое голосование по законодательному пакету запланировано на этот месяц. Министерство обороны ожидает поддержки от народных депутатов.

Добавим, ведущие компании военно-промышленного комплекса Бельгии активно сотрудничают с украинскими партнерами, продвигая идею совместного производства оружия.

Также Украина создала совместное предприятие с компанией KNDS Deutschland, что позволит значительно ускорить процесс ремонта военной техники. Это сотрудничество — обеспечить оперативное восстановление техники, что, в свою очередь, укрепит обороноспособность Украины.