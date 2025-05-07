Литва планирует совместное производство морских дронов Magura по схеме "1+1"

Министерство обороны Литвы рассматривает возможность запуска совместного с Украиной производства ударных морских дронов, в частности дронов Magura, уже проявивших себя на Черном море.

Об этом министр обороны Литвы Довиле Шакалиене сообщила в интервью порталу "Милитарный".

По словам Шакалиене, литовское оборонное ведомство заинтересовано в производстве украинских морских и ракетных дронов, зарекомендовавших себя в условиях боевых действий Дрон Magura она назвала "прекрасным военным изделием".

Проект предусматривает использование принципа "1+1": Литва будет финансировать изготовление двух единиц оружия — одна будет оставаться на вооружении литовской армии, другая — будет передаваться Украине.

"То есть мы оплачиваем производство двух единиц оружия, одна из которых передается Украине, а другая остается в Литве, но мы платим за обе", — объяснила она.

Также Литва выделила 20 миллионов евро в поддержку отдельных проектов украинского оборонного сектора. Совместные инициативы будут касаться не только морских, но и ракетных дронов и других видов современного вооружения.

Отметим, что украинские морские дроны Magura показали высокую эффективность в боях, в частности в Черном море, где они заставили российские корабли оставаться в портах. Один из дронов уничтожил российский истребитель Су-30, использовав американские ракеты AIM-9.