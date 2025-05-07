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Литва планує спільне виробництво морських дронів Magura за схемою "1+1"

Magura
Морський дрон Magura / ГУР

Міністерство оборони Литви розглядає можливість запуску спільного з Україною виробництва ударних морських дронів, зокрема дронів Magura, які вже проявили себе на Чорному морі.

Про це міністерка оборони Литви Довілє Шакалієне повідомила в інтерв’ю порталу "Мілітарний".

За словами Шакалієне, литовське оборонне відомство зацікавлене у виробництві українських морських і ракетних дронів, які зарекомендували себе в умовах бойових дій. Дрон Magura вона назвала "чудовим військовим виробом".

Проєкт передбачає використання принципу "1+1": Литва фінансуватиме виготовлення двох одиниць зброї — одна з них залишатиметься на озброєнні литовської армії, інша — передаватиметься Україні.

"Тобто ми оплачуємо виробництво двох одиниць зброї, одна з яких передається Україні, а інша залишається в Литві, але ми платимо за обидві", — пояснила міністерка.

Також Литва вже виділила 20 мільйонів євро на підтримку окремих проєктів українського оборонного сектору. Спільні ініціативи стосуватимуться не лише морських, а й ракетних дронів та інших видів сучасного озброєння.

Зауважимо, українські морські дрони Magura показали високу ефективність у боях, зокрема у Чорному морі, де вони змусили російські кораблі залишатися в портах. Один із дронів знищив російський винищувач Су-30, використавши американські ракети AIM-9.

Автор:
Тетяна Гойденко