Литва оголосила про плани виділити ще 20 мільйонів євро на боєприпаси для України

Литва збирається спрямувати ще 20 мільйонів євро на придбання боєприпасів для України.

Про це повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

Вона закликала прискорити надання допомоги Україні, оскільки "літо може бути дуже важким".

"Наша мета - забезпечити, щоб Україна була максимально сильною, здатною відстояти свій суверенітет і відбивати будь-яку майбутню російську агресію. Ми плануємо так, щоб одразу ж діяти, коли прийде час. У нас чіткі цілі: забезпечити безпеку в небі, морі, на суходолі, допомогти Збройним Силам України стати сильним стримувальним засобом. Литва не залишиться позаду, ми приєднаємося до спільних зусиль. Робота цієї коаліції життєво важлива", - наголосила міністерка.

Варто зазначити, що з початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 800 млн євро. Загальний обсяг довгострокової допомоги Литви Україні перевищив 1,5 млрд євро.

Деталі засідання "Рамштайн" у Брюсселі

У Брюсселі 11 квітня відбулося засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", де було вирішено надати Україні нові пакети допомоги і створити Коаліцію радіоелектронної боротьби (Коаліція РЕБ).

В межах формату Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 350 млн фунтів стерлінгів ($459 млн), який спрямований на посилення підтримки українських військових на передовій. Новий пакет допомоги включає радіолокаційне обладнання, протитанкові міни, сотні тисяч безпілотників, а також фінансування на обслуговування та ремонт військової техніки.

Також на зустрічі у форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про черговий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.