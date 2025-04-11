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Країни-партнери на "Рамштайні" узгодять виділення Україні $580 мільйонів допомоги - Reuters

Рамштайн
На "Рамштайні" оголосять виділення допомоги Україні на $580 мільйонів/Sean Gallup

Країни-учасниці Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн", що відбудеться 11 квітня у Брюсселі, анонсують новий пакет військової допомоги Україні на 580 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією від британського оборонного відомства, Сполучене Королівство спрямує 350 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 450 млн доларів), зі свого цьогорічного фонду військової допомоги Україні, а Норвегія додасть до цього фінансування свій внесок.

Як зазначається, фінансування забезпечить ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів і обладнання українських військових, а також радарних систем і протитанкових мін. Також це фінансування прискорить постачання FPV-дронів.

За даними Bloomberg, типи безпілотників, які постачатимуться на лінію фронту в Україні, будуть закуповуватись у британських та українських постачальників. Пакет також допоможе фінансувати ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів і обладнання.

Зазначається, що фінансування надійшло під час того, як глава Міноборони Британії Джон Гілі головує на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі разом зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. До групи входять НАТО та інші країни, які підтримують Україну.

Нагадаємо, Велика Британія уклала контракт з англо-американською оборонною компанією Anduril на постачання Збройним силам України ударних безпілотників Altius 600 м та Altius 700 м. Загальна вартість угоди становить майже 30 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 38 мільйонів доларів). Дрони призначені для моніторингу місцевості перед нанесенням удару по цілях, що значно посилить оборонні можливості України, зокрема в Чорному морі.

Автор:
Тетяна Бесараб
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