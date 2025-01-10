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25-те засідання "Рамштайн": мільярди євро допомоги, нова стратегія і дорожні карти

25-те засідання "Рамштайн": мільярди євро допомоги, нова стратегія і дорожні карти
Фото: Міноборони

9 грудня, на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулося 25-те засідання Контактної групи з оборони України. Основними досягненнями заходу стали узгодження стратегічних напрямків розвитку українських Сил оборони та оголошення нових пакетів військової допомоги від міжнародних партнерів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Дорожні карти до 2027 року

У рамках зустрічі було затверджено дорожні карти розвитку української армії за 8 напрямами:

  • авіація,
  • протиповітряна оборона,
  • морські спроможності,
  • артилерія,
  • бронетехніка,
  • інформаційні технології,
  • дрони,
  • розмінування.

Це відкриває новий етап співпраці між Україною та союзниками, який спрямований не лише на закриття нагальних потреб війни, а й на побудову довгострокових спроможностей оборони.

Допомога від партнерів

Ключові результати оголошених пакетів допомоги:

  • США: новий пакет допомоги на $500 млн, що включає ракети для ППО, ракети класу "повітря-повітря" та обладнання для F-16.
  • Канада: допомога на 440 млн канадських доларів (понад 300 млн $), зокрема 100 млн на закупівлю зброї за "данською моделлю".
  • Велика Британія: спільно з іншими країнами НАТО передасть 30 000 безпілотників на суму £45 млн.
  • Норвегія: виділяє 700 млн крон на закупівлю дронів та понад 2 млрд євро військової допомоги, що стане найбільшим внеском у її історії. Країна також продовжить інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс й спільні проєкти, зокрема у виробництво боєприпасів.
  • Німеччина: у 2025 році передасть 6 систем ППО IRIS-T і 50 ракет-перехоплювачів найближчим часом.
  • Ісландія: фінансуватиме виробництво української зброї на суму 2 млн євро.
  • Іспанія: постачання 10 електрогенераторів, нові навчальні програми для українських військових та гуманітарна допомога українським родинам.

Стратегія на 2025 рік

Українська сторона представила нову військову стратегію, що базується на чотирьох пріоритетах:

  • стабілізація лінії фронту,
  • зміцнення обороноздатності країни,
  • захист неба та морських шляхів,
  • асиметрична відповідь на спроби агресора досягти переваги.

Двосторонні переговори

У рамках засідання відбулися зустрічі з представниками США, Норвегії, Італії та Нідерландів. Основна увага була зосереджена на планах підтримки у 2025 році та реалізації вже анонсованих програм.

Зокрема, під час переговорів із Нідерландами обговорювали інвестиції у спільні оборонні проєкти, такі як виробництво далекобійних дронів та використання заморожених російських активів для розвитку оборонних підприємств.

Також президент Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, обговоривши посилення протиповітряної оборони нашої держави та залученню країн НАТО до закупівлі українського озброєння за данською моделлю.

На зустрічі з головою ради міністрів Італії Джорджею Мелоні обговорили допомогу в захисті людей та міст від російських ударів.

Вже відомо, що наступне засідання "Рамштайну" заплановане на лютий.

Автор:
Тетяна Гойденко