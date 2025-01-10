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25-те засідання "Рамштайн": мільярди євро допомоги, нова стратегія і дорожні карти
9 грудня, на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулося 25-те засідання Контактної групи з оборони України. Основними досягненнями заходу стали узгодження стратегічних напрямків розвитку українських Сил оборони та оголошення нових пакетів військової допомоги від міжнародних партнерів.
Про це повідомили в Міністерстві оборони.
Дорожні карти до 2027 року
У рамках зустрічі було затверджено дорожні карти розвитку української армії за 8 напрямами:
- авіація,
- протиповітряна оборона,
- морські спроможності,
- артилерія,
- бронетехніка,
- інформаційні технології,
- дрони,
- розмінування.
Це відкриває новий етап співпраці між Україною та союзниками, який спрямований не лише на закриття нагальних потреб війни, а й на побудову довгострокових спроможностей оборони.
Допомога від партнерів
Ключові результати оголошених пакетів допомоги:
- США: новий пакет допомоги на $500 млн, що включає ракети для ППО, ракети класу "повітря-повітря" та обладнання для F-16.
- Канада: допомога на 440 млн канадських доларів (понад 300 млн $), зокрема 100 млн на закупівлю зброї за "данською моделлю".
- Велика Британія: спільно з іншими країнами НАТО передасть 30 000 безпілотників на суму £45 млн.
- Норвегія: виділяє 700 млн крон на закупівлю дронів та понад 2 млрд євро військової допомоги, що стане найбільшим внеском у її історії. Країна також продовжить інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс й спільні проєкти, зокрема у виробництво боєприпасів.
- Німеччина: у 2025 році передасть 6 систем ППО IRIS-T і 50 ракет-перехоплювачів найближчим часом.
- Ісландія: фінансуватиме виробництво української зброї на суму 2 млн євро.
- Іспанія: постачання 10 електрогенераторів, нові навчальні програми для українських військових та гуманітарна допомога українським родинам.
Стратегія на 2025 рік
Українська сторона представила нову військову стратегію, що базується на чотирьох пріоритетах:
- стабілізація лінії фронту,
- зміцнення обороноздатності країни,
- захист неба та морських шляхів,
- асиметрична відповідь на спроби агресора досягти переваги.
Двосторонні переговори
У рамках засідання відбулися зустрічі з представниками США, Норвегії, Італії та Нідерландів. Основна увага була зосереджена на планах підтримки у 2025 році та реалізації вже анонсованих програм.
Зокрема, під час переговорів із Нідерландами обговорювали інвестиції у спільні оборонні проєкти, такі як виробництво далекобійних дронів та використання заморожених російських активів для розвитку оборонних підприємств.
Також президент Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, обговоривши посилення протиповітряної оборони нашої держави та залученню країн НАТО до закупівлі українського озброєння за данською моделлю.
На зустрічі з головою ради міністрів Італії Джорджею Мелоні обговорили допомогу в захисті людей та міст від російських ударів.
Вже відомо, що наступне засідання "Рамштайну" заплановане на лютий.