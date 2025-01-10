25-е заседание "Рамштайн": миллиарды евро помощи, новая стратегия и дорожные карты

9 декабря, на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоялось 25-е заседание Контактной группы по обороне Украины. Основными достижениями мероприятия стали согласование стратегических направлений развития украинских сил обороны и объявление новых пакетов военной помощи от международных партнеров.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Дорожные карты до 2027 года

В рамках встречи были утверждены дорожные карты развития украинской армии по 8 направлениям:

авиация,

противовоздушная оборона,

морские способности,

артиллерия,

бронетехника,

информационные технологии,

дроны,

разминирование.

Это открывает новый этап сотрудничества между Украиной и союзниками, который направлен не только на закрытие неотложных потребностей войны, но и на построение долгосрочных возможностей обороны.

Помощь от партнеров

Ключевые результаты объявленных пакетов помощи:

США: новый пакет помощи на $500 млн, включающий ракеты для ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и оборудование для F-16.

новый пакет помощи на $500 млн, включающий ракеты для ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и оборудование для F-16. Канада: помощь на 440 млн канадских долларов (более 300 млн $), в том числе 100 млн на закупку оружия по "датской модели".

помощь на 440 млн канадских долларов (более 300 млн $), в том числе 100 млн на закупку оружия по "датской модели". Великобритания: совместно с другими странами НАТО передаст 30 000 беспилотников на сумму £45 млн.

совместно с другими странами НАТО передаст 30 000 беспилотников на сумму £45 млн. Норвегия: выделяет 700 млн крон на закупку дронов и более 2 млрд евро военной помощи, что станет самым большим вкладом в ее истории. Страна также продолжит инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и совместные проекты, в частности, в производство боеприпасов.

выделяет 700 млн крон на закупку дронов и более 2 млрд евро военной помощи, что станет самым большим вкладом в ее истории. Страна также продолжит инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и совместные проекты, в частности, в производство боеприпасов. Германия: в 2025 году передаст 6 систем ПВО IRIS-T и 50 ракет-перехватчиков в ближайшее время.

в 2025 году передаст 6 систем ПВО IRIS-T и 50 ракет-перехватчиков в ближайшее время. Исландия: будет финансировать производство украинского оружия на сумму 2 млн. евро.

будет финансировать производство украинского оружия на сумму 2 млн. евро. Испания: поставка 10 электрогенераторов, новые обучающие программы для украинских военных и гуманитарная помощь украинским семьям.

Стратегия на 2025 год

Украинская сторона представила новую военную стратегию, базирующуюся на четырех приоритетах:

стабилизация линии фронта,

укрепление обороноспособности страны,

защита неба и морских путей,

ассиметричный ответ на попытки агрессора достичь преимущества.

Двусторонние переговоры

В рамках заседания прошли встречи с представителями США, Норвегии, Италии и Нидерландов. Основное внимание было уделено планам поддержки в 2025 году и реализации уже анонсированных программ.

В частности, в ходе переговоров с Нидерландами обсуждали инвестиции в совместные оборонные проекты, такие как производство дальнобойных дронов и использование замороженных российских активов для развития оборонных предприятий.

Также президент Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, обсудив усиление противовоздушной обороны нашего государства и привлечение стран НАТО к закупке украинского вооружения по датской модели.

На встрече с председателем совета министров Италии Джорджей Мэлони обсудили помощь в защите людей и городов от российских ударов.

Уже известно, что следующее заседание "Рамштайна" запланировано на февраль.