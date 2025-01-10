- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
25-е заседание "Рамштайн": миллиарды евро помощи, новая стратегия и дорожные карты
9 декабря, на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоялось 25-е заседание Контактной группы по обороне Украины. Основными достижениями мероприятия стали согласование стратегических направлений развития украинских сил обороны и объявление новых пакетов военной помощи от международных партнеров.
Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Дорожные карты до 2027 года
В рамках встречи были утверждены дорожные карты развития украинской армии по 8 направлениям:
- авиация,
- противовоздушная оборона,
- морские способности,
- артиллерия,
- бронетехника,
- информационные технологии,
- дроны,
- разминирование.
Это открывает новый этап сотрудничества между Украиной и союзниками, который направлен не только на закрытие неотложных потребностей войны, но и на построение долгосрочных возможностей обороны.
Помощь от партнеров
Ключевые результаты объявленных пакетов помощи:
- США: новый пакет помощи на $500 млн, включающий ракеты для ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и оборудование для F-16.
- Канада: помощь на 440 млн канадских долларов (более 300 млн $), в том числе 100 млн на закупку оружия по "датской модели".
- Великобритания: совместно с другими странами НАТО передаст 30 000 беспилотников на сумму £45 млн.
- Норвегия: выделяет 700 млн крон на закупку дронов и более 2 млрд евро военной помощи, что станет самым большим вкладом в ее истории. Страна также продолжит инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и совместные проекты, в частности, в производство боеприпасов.
- Германия: в 2025 году передаст 6 систем ПВО IRIS-T и 50 ракет-перехватчиков в ближайшее время.
- Исландия: будет финансировать производство украинского оружия на сумму 2 млн. евро.
- Испания: поставка 10 электрогенераторов, новые обучающие программы для украинских военных и гуманитарная помощь украинским семьям.
Стратегия на 2025 год
Украинская сторона представила новую военную стратегию, базирующуюся на четырех приоритетах:
- стабилизация линии фронта,
- укрепление обороноспособности страны,
- защита неба и морских путей,
- ассиметричный ответ на попытки агрессора достичь преимущества.
Двусторонние переговоры
В рамках заседания прошли встречи с представителями США, Норвегии, Италии и Нидерландов. Основное внимание было уделено планам поддержки в 2025 году и реализации уже анонсированных программ.
В частности, в ходе переговоров с Нидерландами обсуждали инвестиции в совместные оборонные проекты, такие как производство дальнобойных дронов и использование замороженных российских активов для развития оборонных предприятий.
Также президент Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, обсудив усиление противовоздушной обороны нашего государства и привлечение стран НАТО к закупке украинского вооружения по датской модели.
На встрече с председателем совета министров Италии Джорджей Мэлони обсудили помощь в защите людей и городов от российских ударов.
Уже известно, что следующее заседание "Рамштайна" запланировано на февраль.