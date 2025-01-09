Норвегия предоставит 700 млн крон на закупку беспилотников для Украины

Норвегия внесла вклад в международную инициативу по обеспечению Украины беспилотниками и выделила для их закупки 700 млн крон (свыше 61,3 млн долларов).

Об этом сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам во время заседания Контактной группы по обороне Украины, которое состоялось на авиабазе Рамштайн в Германии, пишет "Интерфакс-Украина".

По информации правительства Норвегии, в ходе встречи министр провел двусторонние переговоры со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. В ходе обсуждения Грамм объявил о норвежском вкладе в новую партию беспилотников, которую поставят в сотрудничестве с Великобританией и Международным фондом для Украины (IFU).

"Украина продолжает остро нуждаться в дополнительной военной технике для защиты от российской агрессии. Беспилотники играют ключевую роль в этих усилиях – как для защиты критической инфраструктуры, так и для поддержки передовой", – отметил Грам.

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам встречи, также отметил необходимость дополнительной поставки беспилотников.

Основные дискуссии на встрече были сосредоточены на дальнейшей поддержке Украины.

Также во время заседания "Рамштайна" министр обороны Британии Джон Гили сообщил, что Украина получит 30 тысяч беспилотников от Великобритании и союзников по НАТО. Отмечается, что финансирование новых беспилотников поступает от Великобритании, Дании, Нидерландов, Латвии и Швеции.

Напомним, что во время сегодняшнего "Рамштайна" США объявили об очередном пакете военной помощи на 500 миллионов долларов.