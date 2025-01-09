Украина и Дания подытожили результаты сотрудничества по "датской модели": ВСУ получили вооружение на 538 млн евро

В 2024 году Украина и Дания успешно реализовали сотрудничество по "датской модели" финансирования украинской оборонной промышленности. Благодаря этой инициативе Вооруженные силы Украины получили вооружение общей стоимостью почти 538 млн. евро.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Основные источники финансирования включали:

125 млн евро от правительства Дании через национальный Ukraine Fund;

20 млн евро от правительства Швеции;

2,7 млн евро от Исландии;

390 млн евро из процентов от замороженных российских активов.

Как работает "датская модель"

Эта модель предполагает финансирование украинских оборонных предприятий правительством Дании. Украина формирует перечень необходимых проектов, а датские специалисты проверяют компании, оценивая их способность выполнить контракты.

В рамках первого этапа "датской модели" было профинансировано:

производство самоходных артиллерийских установок Богдана ;

беспилотники большой дальности;

противотанковые и противокорабельные ракеты.

Согласно сообщению, закупки у украинской оборонной промышленности имеют значительные преимущества, среди которых быстрые сроки снабжения; конкурентные цены; возможность организации обучения и технического обслуживания вблизи фронта

По словам Министра обороны Украины Рустема Умерова, закупленная техника уже эффективно работает на поле боя, укрепляя нашу способность противостоять врагу. Надеемся, что пример Дании вдохновит другие страны на подобные инициативы, способствующие общей безопасности Европы и мира.

"Я горжусь нашим сотрудничеством и поражен скоростью, которую обеспечивает украинская оборонная промышленность. Дания и дальше будет лидировать в поддержке Украины", — подчеркнул министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Дания уже зарезервировала 135 млн. евро для продолжения закупок в украинской оборонной промышленности. Также Норвегия планирует выделить около 43 млн евро для поддержки оборонных нужд Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль Украина будет развивать "датскую модель ", по которой партнеры покупают оружие у украинского ОПК для нужд украинской армии. На 2025 год ожидается привлечение более 1 миллиарда долларов.