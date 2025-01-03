В Украине в этом году планируют изготовить 30 000 дальнобойных дронов и 3000 ракет – Шмыгаль

В этом году в Украине утвержден рекордный бюджет в размере 2,230 трлн гривен, направленный на обеспечение армии и укрепление оборонной промышленности. Согласно планам, в стране планируется изготовить 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысячи ракет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на первом заседании правительства в 2025 году.

Развитие оборонной промышленности в 2025 году

В 2025 году запланировано произвести не менее 30 тыс. дальнобойных дронов. Украинские предприятия также планируют произвести около 3 тыс. крылатых ракет и ракет-дронов.

По словам Шмыгаля, расходы на вооружение и военную технику в этом году составят не менее 739 млрд грн. Планы отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса предполагают наращивание производственных возможностей до 30 млрд. долларов.

В рамках проекта "Оружие победы" будут запущены долгосрочные контракты с производителями на 3-5 лет, отметил он.

Кроме этого, глава правительства подчеркнул, что Украина будет развивать "датскую модель ", по которой партнеры покупают оружие у украинского ОПК для нужд украинской армии. На 2025 год ожидается привлечение более 1 миллиарда долларов.

В сфере безопасности особое внимание будет уделено развитию системы укрытий по финской модели. Это государственно-частное партнерство, предполагающее создание большой сети надежных укрытий для обеспечения безопасности граждан.

Напомним, что Украина получила от Дании, Франции и Литвы более €150 млн (на финансирование оборонно-промышленного комплекса. Эти средства будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок).

Добавим, в декабре Украина получила более 9,2 млрд долларов внешней бюджетной помощи, что явилось самым большим месячным показателем в истории страны.