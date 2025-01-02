Минобороны продемонстрировало FPV-дроны на оптоволокне для ВСУ (ФОТО)

Главное управление оборонных инноваций Министерства обороны в рамках программ развития инноваций и армии будущего провело презентацию FPV-дронов для ВСУ, управляемых через оптоволоконный кабель.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Все о презентации

В ходе мероприятия несколько отечественных производителей представили более десятка моделей дронов, некоторые из которых могут перевозить до 3 кг полезной нагрузки.

За демонстрационными полетами наблюдали опытные операторы БПЛА, являющиеся потенциальными пользователями этих новейших технологий на фронте.

"Враг продолжает наращивать возможности по применению технологий управления дронами через оптоволокно, поэтому крайне необходимо нивелировать его преимущества в этом сегменте", — отметил начальник управления беспилотных авиационных систем Главного управления инноваций Минобороны подполковник Евгений Ткаченко.

Операторы БПЛА военнослужащие ВСУ положительно оценили тактико-технические характеристики дронов, подтвержденные в ходе демонстрационных полетов, и проявили заинтересованность в поставке таких средств для нужд подразделений.

Уточняется, что ряд средств, представленных на показе, уже находится на завершающем этапе кодификации и в ближайшее время будут поставляться для нужд Сил обороны Украины.

Напомним, что Украина получила от Дании, Франции и Литвы более €150 млн (на финансирование оборонно-промышленного комплекса. Эти средства будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок).

Ранее сообщалось, что первый транш в рамках кредита от стран "Большой семерки" на общую сумму в 50 миллиардов долларов, который будет гаситься за счет доходов от замороженных российских активов, поступит в Украину уже в 2025 году.