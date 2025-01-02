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Міноборони продемонструвало FPV-дрони на оптоволокні для ЗСУ (ФОТО)

Оператори БпЛА позитивно оцінили тактико-технічні характеристики дронів.
За демонстраційними польотами спостерігали досвідчені оператори БпЛА.Фото: пресслужба Міноборони.

Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони в рамках програм розвитку інновацій та армії майбутнього провело презентацію FPV-дронів для ЗСУ, які керуються через волоконно-оптичний кабель.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Все про презентацію

У ході заходу кілька вітчизняних виробників презентували понад десяток моделей дронів, деякі з яких можуть перевозити до 3 кг корисного навантаження.

За демонстраційними польотами спостерігали досвідчені оператори БпЛА, які є потенційними користувачами цих новітніх технологій на фронті.

"Ворог продовжує нарощувати спроможності із застосування технологій керування дронами через оптоволокно, тому вкрай необхідно нівелювати його переваги у цьому сегменті", - зазначив начальник управління безпілотних авіаційних систем Головного управління інновацій Міноборони підполковник Євгеній Ткаченко.  

Оператори БпЛА військовослужбовці ЗСУ позитивно оцінили тактико-технічні характеристики дронів, підтверджені у ході демонстраційних польотів, та виявили зацікавленість у постачанні таких засобів для потреб підрозділів.

Уточнюється, що низка засобів, презентованих на показі, вже перебуває на завершальному етапі кодифікації та найближчим часом будуть постачатись для потреб Сил оборони України.

Фото 2 — Міноборони продемонструвало FPV-дрони на оптоволокні для ЗСУ (ФОТО)
Фото 3 — Міноборони продемонструвало FPV-дрони на оптоволокні для ЗСУ (ФОТО)
Фото 4 — Міноборони продемонструвало FPV-дрони на оптоволокні для ЗСУ (ФОТО)
Фото 5 — Міноборони продемонструвало FPV-дрони на оптоволокні для ЗСУ (ФОТО)
Фото 6 — Міноборони продемонструвало FPV-дрони на оптоволокні для ЗСУ (ФОТО)
Фото 7 — Міноборони продемонструвало FPV-дрони на оптоволокні для ЗСУ (ФОТО)

Нагадаємо, що Україна отримала від Данії, Франції та Литви понад €150 млн ( на фінансування оборонно-промислового комплексу. Ці кошти спрямують на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок.

Раніше повідомлялося, що перший транш у межах кредиту від країн "Великої сімки" на загальну суму в $50 мільярдів, який гаситиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів, надійде в Україну вже у 2025 році. 

Автор:
Ольга Опенько