Міноборони продемонструвало FPV-дрони на оптоволокні для ЗСУ (ФОТО)

Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони в рамках програм розвитку інновацій та армії майбутнього провело презентацію FPV-дронів для ЗСУ, які керуються через волоконно-оптичний кабель.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

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У ході заходу кілька вітчизняних виробників презентували понад десяток моделей дронів, деякі з яких можуть перевозити до 3 кг корисного навантаження.

За демонстраційними польотами спостерігали досвідчені оператори БпЛА, які є потенційними користувачами цих новітніх технологій на фронті.

"Ворог продовжує нарощувати спроможності із застосування технологій керування дронами через оптоволокно, тому вкрай необхідно нівелювати його переваги у цьому сегменті", - зазначив начальник управління безпілотних авіаційних систем Головного управління інновацій Міноборони підполковник Євгеній Ткаченко.

Оператори БпЛА військовослужбовці ЗСУ позитивно оцінили тактико-технічні характеристики дронів, підтверджені у ході демонстраційних польотів, та виявили зацікавленість у постачанні таких засобів для потреб підрозділів.

Уточнюється, що низка засобів, презентованих на показі, вже перебуває на завершальному етапі кодифікації та найближчим часом будуть постачатись для потреб Сил оборони України.

Нагадаємо, що Україна отримала від Данії, Франції та Литви понад €150 млн ( на фінансування оборонно-промислового комплексу. Ці кошти спрямують на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок.

Раніше повідомлялося, що перший транш у межах кредиту від країн "Великої сімки" на загальну суму в $50 мільярдів, який гаситиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів, надійде в Україну вже у 2025 році.