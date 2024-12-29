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Украина получила €150 млн на производство оружия — Минобороны

помощь, военная помощь, производство
Источник фото: Минобороны

Украина получила от Дании, Франции и Литвы более €150 млн (на финансирование оборонно-промышленного комплекса. Эти средства будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок, сообщает министерство обороны Украины).

Ведомство уточняет, что:

  • €111 млн выделено на усиление ВСУ новейшими средствами поражения отечественного производства. Речь идет о соглашениях в рамках сотрудничества между Министерством обороны Украины, Министерством стратегических отраслей промышленности Украины и Министерством обороны Дании.
  • €29 млн — грант от правительства Франции на усиление безопасности и обороны Украины;
  • €10 млн пойдет на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса в соответствии с Меморандумом между Министерством национальной обороны Литвы, Минобороны Украины и Минстратегпромом.

Напомним, Великобритания 29 декабря объявила о выделении 4,5 млн фунтов стерлингов (более €5 млн) в поддержку усилий Украины по преследованию военных преступлений РФ Соответствующее решение правительство страны одобрило в воскресенье.

Также в декабре Министерство финансов США объявило о выделении $20 млрд кредита Украине в рамках инициативы G7, которая предусматривает общую помощь на $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что первый транш в рамках кредита от стран "Большой семерки" на общую сумму в 50 миллиардов долларов, который будет гаситься за счет доходов от замороженных российских активов, поступит в Украину уже в 2025 году.

Автор:
Алексей Козаченко