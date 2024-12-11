Минобороны допустило к эксплуатации отечественные дроны-камикадзе ТОККО

Министерство обороны Украины завершило кодификацию и официально допустило к использованию беспилотный авиационный комплекс ТОККО, разработанный отечественными производителями. Этот комплекс включает дроны-камикадзе, уже продемонстрировавшие эффективность в реальных боевых условиях.

Об этом сообщило Министерство обороны.

По информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла ВВТ, дроны ТОККО обладают высокой устойчивостью к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.

Беспилотники доступны в двух модификациях, отличающихся массой боевой нагрузки. Все элементы комплекса имеют специальное защитное покрытие, позволяющее использовать его в сложных полевых условиях.

В состав комплекса входят наземная станция управления, пульт управления, очки пилота, мачта для связи и десятки беспилотников.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков подтвердил, что первые боевые испытания дронов-камикадзе ТОККО прошли успешно. В ходе реального боя они поразили вражескую технику, продемонстрировав высокий потенциал новых разработок украинской оборонной промышленности.

Напомним, в ноябре Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны FPV-комплекс "Вихрь". Беспилотники обладают хорошими характеристиками скорости и могут без проблем догнать в движении вражескую бронетехнику или автомобиль.