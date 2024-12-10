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Минобороны допустило к эксплуатации роботизированный комплекс Droid TW 12.7
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации украинский роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе с пулеметом Browning 12.7 — Droid TW 12.7.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В Минобороны заверили, что комплекс подтвердил свою надежность в ходе боевых испытаний.
Технические характеристики Droid TW 12.7
Роботизированный комплекс Droid TW 12.7 имеет следующие технические характеристики:
- пулемет калибра 12.7 мм;
- гусеничная платформа для самых сложных условий;
- дистанционное управление через планшет;
- работает на цифровой связи.
Как отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, в условиях современной войны технологии играют решающую роль в обеспечении преимущества на поле боя. Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 – это значительный шаг к внедрению инноваций в Вооруженные силы Украины.
"Кодифицируем образцы, которые становятся надежным инструментом для наших защитников, помогая им выполнять задачи в самых сложных условиях. Наше преимущество – высокотехнологичная армия, способная противостоять современным вызовам", – добавил он.
Напомним, в ноябре Минобороны кодифицировало более 120 образцов вооружения и военной техники (ОВТ) для нужд Сил обороны, из которых почти 90% — новинки украинского производства.
Недавно Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны полноприводный бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр".
Также был кодифицирован скоростной бронированный экскаватор-погрузчик JCB HMEE.