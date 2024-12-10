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Минобороны допустило к эксплуатации роботизированный комплекс Droid TW 12.7

Droid TW 12.7
Минобороны допустило к эксплуатации роботизированный комплекс Droid TW 12.7. Фото: скриншот с видео

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации украинский роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе с пулеметом Browning 12.7 — Droid TW 12.7.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Минобороны заверили, что комплекс подтвердил свою надежность в ходе боевых испытаний.

Технические характеристики Droid TW 12.7

Роботизированный комплекс Droid TW 12.7 имеет следующие технические характеристики:

  • пулемет калибра 12.7 мм;
  • гусеничная платформа для самых сложных условий;
  • дистанционное управление через планшет; ⁠
  • работает на цифровой связи.

Как отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, в условиях современной войны технологии играют решающую роль в обеспечении преимущества на поле боя. Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 – это значительный шаг к внедрению инноваций в Вооруженные силы Украины.

"Кодифицируем образцы, которые становятся надежным инструментом для наших защитников, помогая им выполнять задачи в самых сложных условиях. Наше преимущество – высокотехнологичная армия, способная противостоять современным вызовам", – добавил он.

Напомним, в ноябре Минобороны кодифицировало более 120 образцов вооружения и военной техники (ОВТ) для нужд Сил обороны, из которых почти 90% — новинки украинского производства.

Недавно Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны полноприводный бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр".

Также был кодифицирован скоростной бронированный экскаватор-погрузчик JCB HMEE.

Автор:
Ольга Колесниченко