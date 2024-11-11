В Украине разработали дрон с характеристиками китайского Mavic (ВИДЕО)

В Украине 9 ноября прошли демонстрационные полетные испытания беспилотников украинского производства с тактико-техническими характеристиками китайского "мавика".

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Отмечается, что на испытаниях присутствовали представители Генерального штаба, Командования сил беспилотных систем, Командования сил логистики, государственных закупщиков и военных подразделений, в частности Национальной гвардии и батальона УБпАК 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирка.

Как проходили испытания

Согласно сообщению Минстратегпрома, в ходе испытаний свои изделия продемонстрировали восемь команд разработчиков.

После этого прошло шесть полетных демонстраций. Во время них каждая команда должна была выполнить задачу — полет на 10 км на высоте более 250 м и поиск мишени.

Фото: Пресс-служба Минстратегпрома Фото: Пресс-служба Минстратегпрома Фото: Пресс-служба Минстратегпрома Фото: Пресс-служба Минстратегпрома Фото: Пресс-служба Минстратегпрома Фото: Пресс-служба Минстратегпрома

Среди изделий были представлены и первые два кодифицированных украинских дрона категории "мавика": "Шмавик" и PTAKH-S.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин поблагодарил украинские команды производителей, которые смогли создать такие беспилотники в Украине.

"Недорогой, функциональный, простой в управлении. А главное — он создается внутри страны, что, во-первых, делает нас более независимыми от зарубежных поставок, а во-вторых, оставляет деньги в стране. Мы стремимся производить именно то, что действительно нужно Силам обороны", — добавил он.

Видео: Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр

В свою очередь представители Генштаба, Командование сил беспилотных систем, Командование сил логистики, государственных закупщиков и военных подразделений оценили возможности изделий, их применение в условиях реального поля боя.

Также они пообщались с производителями касательно характеристик изделий, особенностей и способностей производства. Таким образом, производители смогли получить ценную обратную связь от потенциальных конечных пользователей изделий и госзакупщиков.

Добавим, что в августе Кабмин выделил 24 млрд грн на закупку дронов для сил безопасности и обороны.

Также сообщалось, что с начала 2024 года ГП "Агентство оборонных закупок" Минобороны (АОЗ) законтрактовало уже более 400 тысяч БпЛА всех видов – от маленьких FPV до дипстрайков, поражающих цели глубоко в тылу врага. За небольшими исключениями это все дроны украинского производства.