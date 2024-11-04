Украина объявила тендер на 10 тысяч дронов с донаведением

Государство проводит через закрытый модуль Prozorro тендер на 10 000 дронов с донаведением.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он напомнил, что в Украине уже законтрактовано благодаря тендеру на Prozorro 3000 FPV-дронов с донаведением с наименьшей стоимостью. В настоящее время объявлено проведение еще одного такого тендера.

"Разработка модулей донаведения — технически сложная задача, несмотря на это в Украине их производят уже 10+ компаний. На рынке появляется конкуренция, позволяющая закупать дроны по самой низкой цене", — рассказал глава Минцифры.

Он добавил, что критической потребностью на фронте сейчас является борьба с российским РЭБ, и дроны с донаведением частично удовлетворяют ее. Такой БпЛА долетает до цели, несмотря на действие враждебного РЭБ.

"Война переходит на новый технологический уровень, поэтому нужно быть быстрыми, поддерживать предпринимателей и прогнозировать будущее", — подытожил Федоров.

Напомним, за 10 месяцев 2024 года Минобороны совместно с Министерством цифровой трансформации законтрактовано 1,6 млн единиц БпЛА разных типов на общую сумму свыше 114 млрд грн.

Добавим, что в августе Кабмин выделил 24 млрд грн на закупку дронов для сил безопасности и обороны.

Также сообщалось, что с начала 2024 года ГП "Агентство оборонных закупок" Минобороны (АОЗ) законтрактовало уже более 400 тысяч БпЛА всех видов — от маленьких FPV до дипстрайков, поражающих цели глубоко в тылу врага. За небольшими исключениями это все дроны украинского производства.