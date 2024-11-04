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Україна оголосила тендер на 10 тисяч дронів із донаведенням

Україна оголосила тендер на 10 тисяч дронів із донаведенням
Зображення: freepik

Держава проводить через закритий модуль Prozorro тендер на 10 000 дронів із донаведенням.

Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що в Україні вже законтрактовано завдяки тендеру на Prozorro 3 000 FPV-дронів з донаведенням з найменшою вартістю. Наразі оголошено проведення ще одного такого тендера.

"Розробка модулів донаведення — технічно складне завдання, попри це в Україні їх виробляють уже 10+ компаній. На ринку зʼявляється конкуренція, яка дає змогу закуповувати дрони за найнижчою ціною", - розповів очільник Мінцифри.

Він додав, що критичною потребою на фронті зараз є боротьба з російським РЕБ, і дрони з донаведенням частково задовольняють її. Такий БпЛА долітає до цілі попри дію ворожого РЕБ.

"Війна переходить на новий технологічний рівень, тому треба бути швидкими, підтримувати підприємців і прогнозувати майбутнє", - підсумував Федоров.

Нагадаємо, за 10 місяців 2024 року Міноборони спільно з Міністерством цифрової трансформації законтрактовано 1,6 млн одиниць БпЛА різних типів на загальну суму понад 114 млрд грн.

Додамо, що у серпні Кабмін виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для Сил безпеки й оборони.

Також повідомлялося, що від початку 2024 року ДП "Агенція оборонних закупівель" Міноборони (АОЗ) законтрактувала вже понад 400 тисяч БпЛА всіх видів - від маленьких FPV до діпстрайків, які вражають цілі глибоко в тилу ворога. За невеликими винятками, це все дрони українського виробництва.

Автор:
Ольга Колесніченко