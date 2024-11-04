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Україна оголосила тендер на 10 тисяч дронів із донаведенням
Держава проводить через закритий модуль Prozorro тендер на 10 000 дронів із донаведенням.
Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він нагадав, що в Україні вже законтрактовано завдяки тендеру на Prozorro 3 000 FPV-дронів з донаведенням з найменшою вартістю. Наразі оголошено проведення ще одного такого тендера.
"Розробка модулів донаведення — технічно складне завдання, попри це в Україні їх виробляють уже 10+ компаній. На ринку зʼявляється конкуренція, яка дає змогу закуповувати дрони за найнижчою ціною", - розповів очільник Мінцифри.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Він додав, що критичною потребою на фронті зараз є боротьба з російським РЕБ, і дрони з донаведенням частково задовольняють її. Такий БпЛА долітає до цілі попри дію ворожого РЕБ.
"Війна переходить на новий технологічний рівень, тому треба бути швидкими, підтримувати підприємців і прогнозувати майбутнє", - підсумував Федоров.
Нагадаємо, за 10 місяців 2024 року Міноборони спільно з Міністерством цифрової трансформації законтрактовано 1,6 млн одиниць БпЛА різних типів на загальну суму понад 114 млрд грн.
Додамо, що у серпні Кабмін виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для Сил безпеки й оборони.
Також повідомлялося, що від початку 2024 року ДП "Агенція оборонних закупівель" Міноборони (АОЗ) законтрактувала вже понад 400 тисяч БпЛА всіх видів - від маленьких FPV до діпстрайків, які вражають цілі глибоко в тилу ворога. За невеликими винятками, це все дрони українського виробництва.