Уряд виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ

Кабінет міністрів України у вівторок, 20 серпня, виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для Сил безпеки й оборони.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уряд виконує доручення Верховного головнокомандувача і схвалює законопроєкт, що законодавчо утверджує існування Сил безпілотних систем", - зауважив Шмигаль.

Він також додав, що сьогодні уряд виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для Сил безпеки й оборони.

"У виробництві та застосуванні безпілотників Україна зробила справжній прорив. Державою вже законтрактовано 1 млн дронів, 500 українських компаній виробляють БПЛА", - написав прем'єр-міністр.

В Україні офіційно створено окремий рід військ - Сили безпілотних систем

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про створення СБС 6 лютого 2024 року.

Вадима Сухаревського призначили командувачем нового роду військ 10 червня.

Наразі Україна є єдиною країною у світі з таким окремим родом військ.

СБС використовуватиме у своїй бойовій роботі повітряні, морські надводні та підводні дрони, наземні безпілотні та роботизовані системи.

СБС займатимуться комплексним плануванням військових операцій з застосуванням БПЛА, куруватимуть розвиток дронів усіх видів: розвідувальних, ударних, морських, дронів великої дальності, роботизованих комплексів.

5 млрд грн на закупівлю ударних дронів для ЗСУ

Нагадаємо, уряд виділив із резервного фонду державного бюджету додаткові 5 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ.

Загалом Міністерство оборони України анонсувало масштабну закупівлю через "Агенцію оборонних закупівель" 20 000 безпілотних авіаційних комплексів за допомогою системи Prozorro. Загальний бюджет складе майже 3 мільярди гривень, а дрони повинні бути поставлені до 31 травня 2024 року.

Завдяки високому рівню конкуренції на закупівлях дронів через електронний каталог Prozorro Market вдалося заощадити 65 млн грн.

Мова йде про безпілотники FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom тощо. Дрони в Prozorro Market найчастіше купують об’єднані територіальні громади та передають військовим частинам.

У травні повідомлялося, що "Агенція оборонних закупівель" уклала нові контракти на закупівлю 4200 безпілотників DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією.