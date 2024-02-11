Звільнення Наєва та призначення Павлюка: Зеленський зробив низку перестановок у вищому командуванні ЗСУ

11 лютого президент України Володимир Зеленський призначив командувачів сухопутних військ, об'єднаних сил, десантно-штурмових військ і сил ТрО.

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Про це йдеться в указах на сайті Офісу президента.

Павлюк очолив Сухопутні війська ЗСУ

Так, Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

У суботу, 10 лютого, Павлюка звільнили з посади першого заступника міністра оборони України.

Генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк з травня 2022 по 21 лютого 2023 року був начальником штабу - заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ, командувачем угруповання сил і засобів оборони Києва. Потім його призначили першим заступником міністра оборони.

Звільнення Наєва та інші призначення

Крім того, Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ та призначив на цю посаду Юрія Содолю.

Також президент призначив Ігоря Скибюка командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ після того, як звільнив з цієї посади Максима Миргородського .

Указом президент Зеленський призначив Ігоря Плахуту командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ.

Зеленський призначив заступників головнокомандувача та заступників начальника Генштабу ЗСУ

Зеленський призначив заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та заступників начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

"Весь день проводив наради з військовими, з військовим керівництвом та урядом. Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії та які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні", - зазначив президент у своєму вечірньому зверненні 10 лютого.

Відтепер заступниками головнокомандувача ЗСУ Сирського стали:

полковник Вадим Сухаревський – його напрямок – безпілотні системи та розвиток застосування дронів нашими воїнами,

полковник Андрій Лебеденко – його напрямок – інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем.

Заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України стали:

бригадний генерал Володимир Горбатюк – його напрямок – оперативна робота, робота штабів, планування, управління,

бригадний генерал Олексій Шевченко – його напрямок – логістика

бригадний генерал Михайло Драпатий – він відповідатиме за підготовку, якісне тренування наших військових.

"Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, – увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України", - підкреслив Зеленський.

Перестановки в ЗСУ

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України і призначив на його місце генерал-полковника Олександра Сирського.

Новопризначений головнокомандувач ЗСУ вже розповів, якими будуть його пріоритети на новій посаді. На його думку, лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху.

Також новим керівником Генерального штабу Збройних Сил України призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича. Він замінив на цій посаді Сергія Шептала.