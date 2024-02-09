Сирський – новий головнокомандувач: що про нього варто знати та чого очікувати

Президент Володимир Зеленський 8 лютого призначив нового головнокомандувача ЗСУ – ним став Герой України Олександр Сирський. До того, як очолити українську армію, він командував Сухопутними військами та організував не одну успішну військову операцію.

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Про те, хто такий Сирський та яке значення матиме його бойовий досвід для перемоги України у війні, розповів політолог Андрій Миселюк виданню "Главком".

Експерт допускає, що саме через уміння генерала планувати та проводити успішні операції на полі бою президент обрав його кандидатуру на посаду головкома. Зокрема, на рахунку Сирського оборона Києва та визволення Харківської області. Він також зробив кілька важливих кроків перед вторгненням РФ у 2022 році, які дозволили вберегти воєнну техніку від прямих ударів в перші дні великої війни.

"В принципі, все логічно. Тому що людина останні 10 років провела на війні. І точно знає, чим живе і дихає армія. Тоді, у 2014 році, Сирський очолив штаб АТО і координував вихід українських захисників із Дебальцевого", - зауважує Миселюк.

Що відомо про Сирського та його бойовий досвід

Головком відіграв важливу роль в проведенні Антитерористичної операції (АТО). В 2016-му він очолив Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, а з 2017 року очолив штаб АТО. Після завершення операції тодішній президент Петро Порошенко призначив Сирського керівником Операції Об'єднаних сил (ООС). Згодом він очолив Сухопутні війська ЗСУ.

Після вторгнення Сирський спланував оборону Києва, за успішність цієї операції президент Зеленський присвоїв йому звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" "за особисту мужність, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Зеленський присвоїв Сирському звання Героя України за оборону Києва / Фото: ОП

"Тож як би всілякі кремлівські пропагандисти не закидали генералу його народження в рф, але війна показала, хто є справжнім патріотом України. Видання "Spiegel" якось назвало цю деталь біографії Сирського "однією з гірких іроній нинішньої війни", - підкреслює Миселюк.

Експерт також зауважує, що Сирський є саме бойовим генералом, адже пройшов усі командні щаблі . Рішення про його призначення на посаду головкома, впевнений політолог, мотивоване саме великим досвідом на полі бою.

Крім того, новий головнокомандувач глибо обізнаний в стандартах НАТО. Знання та власний досвід він успішно застосовував не тільки під час оборони столиці, а й в інших операціях. Зокрема, Сирський подав ідею та спланував визволення Харківської області. Він також брав активну участь у плануванні та веденні операції зі звільнення Херсона.