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Зеленський призначив Сирського замість Залужного на посаду головнокомандувача ЗСУ

Валерій Залужний
Валерій Залужний. Фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. Головнокомандувачем ЗСУ призначено генерал-полковника Сирського.

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  Про це Зеленський повідомив у своєму відео-зверненні.

Нагадаємо, що Залужний був призначений головнокомандувачем ЗСУ 27 липня 2021 року.

До цього він в 2019-2021 роках був командувачем військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ, в 2018-2019 роках - першим заступником начальника Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ, в 2017-2018 роках - начальником штабу - першим заступником командувача військ ОК "Захід", в 2016-2017 роках - заступником командувача військ ОК "Південь", в 2015-2016 роках - заступником командувача військ з бойової підготовки ОК "Схід".

В 2014-2015 роках Залужний обіймав посаду заступника начальника управління бойової підготовки Командування СВ ЗСУ, в 2009-2012 роках - командира 51-ї окремої механізованої бригади 13-го армійського корпусу СВ ЗСУ, в 2007-2009 роках - начальника штабу - першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади цього ж корпусу СВ ЗСУ. Раніше з 1997 року проходив службу на посадах командира взводу, роти та батальйону.

Залужний народився 8 липня 1973 року в Новограді-Волинському Житомирської області, який в 2022 році було перейменовано на Звягель. Першу вищу освіту вже колишній очільник ЗСУ здобув в 1997 році, закінчивши з відзнакою Одеський інститут сухопутних військ. Освіту оперативно-тактичного рівня він здобув, закінчивши в 2007 році Національну академія оборони України, а оперативно-стратегічного рівня - в 2014 році, закінчивши Національний університет оборони України імені Черняховського.

Нагадаємо, що питання ймовірного конфлікту між Зеленським і Залужним з подальшим можливим звільненням останнього з посади обговорювалося щонайменше декілька місяців.

Активізувалися такі розмови у листопаді 2023 року, коли в британському виданні The Economist вийшла стаття за авторством головкома ЗСУ, у якій він виклав своє бачення актуальної стадії війни з Росією, причин її затягування та способів виходу з цієї ситуації.

Неодноразово натякав на такий конфлікт і сам Зеленський. Зокрема, ще наприкінці листопада 2023 року він називав "величезною помилкою" те, що людина, яка "керує війною, на словах і на передовій поводиться як політик, а не як військовий". Втім, будь-яких публічних заяв Залужний, перебуваючи на посаді, уникав.

Ввечері 29 січня низка ЗМІ та політичних діячів повідомили про нібито звільнення Залужного, однак ця інформація не підтвердилася. В подальшому ЗМІ повідомляли, що Залужний дійсно відвідував того дня Офіс президента, де глава держави йому нібито запропонував подати у відставку, на що той не погодився. Втім, офіційно інформація про таку зустріч не коментувалася.

1 лютого вийшла ще одна стаття Залужного - на сайті американського телеканалу CNN. У ній він перелічив основні виклики для можливості продовжувати війну, виступив за створення нової державної системи технологічного переозброєння та наголосив на необхідності впровадження нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням існуючих обмежень.

В інтерв'ю італійському телеканалу Rai, оприлюдненому 4 лютого, Зеленський заявив, що думає не тільки про заміну Залужного, а й про "перезавантаження й новий початок" для всього керівництва країни, а не тільки військової вертикалі.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов