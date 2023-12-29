На честь Залужного назвали зірку

Активісти громадської ініціативи "Українська Солідарність" особливим чином вшанували головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, назвавши на його честь зірку. Астрономічне тіло 7-го класу з кодом КІС10978737 тепер має назву "Залужний Валерій Федорович" та знаходиться за координатами: RA 19h33m20.6s, Dec + 48°24`20``.

Про це йдеться на сторінці організації.

Зірка розташована в полі зору телескопу "Kepler" між сузір'ями Ліри та Лебедя, неподалік від зірок Вега (другої за яскравістю у Північній півкулі), Денеб та Альбірео.

Зірка "Залужний Валерій Федорович" вже внесена до баз даних програми Google Earth та включена до міжнародного реєстру зірок Kepler Input Catalog.

"Валерій Залужний - це зірка нашої країни, нашого війська… Тому наш вибір був очевидним і сьогодні на українському небосхилі засяяла ще одна зірка - це зірка нашого гетьмана – Валерія Залужного!", - заявив голова "Української Солідарності" Михайло Сліпченко.

26 грудня активісти передали сертифікат і всі супровідні документи про найменування зірки до Міністерства оборони України для їх вручення Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Сліпченко додав, що таким чином громадські активісти вирішили увіковічнити пам'ять про українського головнокомандувача ЗСУ за його визначний внесок у оборону України та видатні досягнення на полі бою.

Детальну інструкцію, як знайти зірку "Валерій Залужний" на небі й на картах Google Earth, можна знайти на Facebook-сторінці громадської ініціативи "Українська Солідарність".

Додамо, що Залужного було призначено новим головнокомандувачем Збройних сил України 27 липня 2021 року. 23 травня 2022 року за версією журналу Time він увійшов до списку 100 найвпливовіших людей року.

Раніше в місті Покров Дніпропетровської області на честь Валерія Залужного перейменували вулицю Горького, а в смт Стара Синява його іменем назвали вулицю Георгія Жукова.