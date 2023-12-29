В честь Залужного назвали звезду

Активисты общественной инициативы "Украинская Солидарность" особым образом почтили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, назвав в его честь звезду. Астрономическое тело 7-го класса с кодом КИС10978737 теперь называется "Залужный Валерий Федорович" и находится по координатам: RA 19h33m20.6s, Dec + 48°24`20``.

Об этом идет речь на странице организации.

Звезда расположена в поле зрения телескопа Kepler между созвездиями Лиры и Лебедя, неподалеку от звезд Вега (второй по яркости в Северном полушарии), Денеб и Альбирео.

Звезда "Залужный Валерий Федорович" уже внесена в базы данных программы Google Earth и включена в международный реестр звезд Kepler Input Catalog.

"Валерий Залужный – это звезда нашей страны, нашего войска… Поэтому наш выбор был очевидным и сегодня на украинском небосводе засияла еще одна звезда – это звезда нашего гетмана – Валерия Залужного!", - заявил глава "Украинской Солидарности" Михаил Слипченко.

26 декабря активисты передали сертификат и все сопроводительные документы о наименовании звезды в Министерство обороны Украины для их вручения Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Слипченко добавил, что таким образом общественные активисты решили увековечить память украинского главнокомандующего ВСУ за его выдающийся вклад в оборону Украины и выдающиеся достижения на поле боя.

Подробную инструкцию, как найти звезду "Валерий Залужный" на небе и на картах Google Earth, можно найти на Facebook-странице общественной инициативы "Украинская солидарность".

Добавим, что Залужный был назначен новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины 27 июля 2021 года. 23 мая 2022 года по версии журнала Time он вошел в список 100 самых влиятельных людей года.

Ранее в городе Покров Днепропетровской области в честь Валерия Залужного переименовали улицу Горького, а в пгт Старая Синява его именем назвали улицу Георгия Жукова.