Залужний назвав п'ять пріоритетів, які необхідні Україні для перемоги у війні

У лютому 2022 року Україна не лише зупинила вторгнення набагато сильнішого ворога, а й звільнила значну частину своєї території. Проте зараз війна переходить на новий етап і стає "позиційною". Це йде на користь Росії, дозволяючи їй відновити свою військову міць, що зрештою загрожуватиме збройним силам України та самій державі.

Про це розповів головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний у статті для The Economist та окреслив п'ять головних пріоритетів, які необхідні Україні для перемоги над РФ.

Військові технології

Першим, що необхідно Україні для перемоги, Залужний назвав військові можливості і технології, щоб перевести війну з "позиційної" фази в активну. При чому, найважливішим є саме повітряна сила, тобто літаки та безпілотники.

"Україні необхідно наносити масовані удари з використанням приманок і ударних безпілотників, щоб перевантажити системи протиповітряної оборони Росії. Нам потрібно полювати на російські дрони за допомогою власних дронів-мисливців", - написав він.

Радіоелектронна боротьба з ворогом

Другим пріоритетом на думку Залужного є радіоелектронна боротьба, така як глушіння сигналів зв’язку та навігації. РЕБ — ключ до перемоги у війні безпілотників. За останнє десятиліття Росія модернізувала свої сили РЕБ, створивши 60 нових видів техніки. У цьому Росія значно випереджає українські технології, 65% з яких були вироблені ще за радянських часів.

Ми вже створили багато власних електронних систем захисту, які можуть запобігти глушенню. Але нам також потрібен більший доступ до електронної розвідки від наших союзників, включаючи дані з активів, які збирають сигнали розвідки, і розширення виробничих ліній для наших систем радіоелектронної боротьби з дронами в Україні та за кордоном. Нам потрібно покращити ведення радіоелектронної боротьби з наших безпілотників у ширшому діапазоні радіочастот, уникаючи при цьому випадкового придушення наших власних безпілотників.

За його словами, в Україні вже створили безліч власних електронних систем захисту, які можуть запобігти глушінню, однак також потрібен ширший доступ до електронної розвідки від українських союзників.

Третій пункт - контрбатарейний вогонь

Третім пріоритетом Залужний визначив контрбатарейний вогонь, тобто ураження артилерії противника. У цій війні, як і в більшості минулих воєн, артилерійська та ракетна стрільба становить 60-80% усіх бойових завдань.

Він зазначив, що протягом війни контрбатарейний вогонь Росії також покращився завдяки використанню боєприпасів "Ланцет", які працюють разом із розвідувальними безпілотниками, а також зростанню виробництва високоточних снарядів.

Щоб отримати перевагу над РФ Україні потрібно зробити свої снаряди більш точними в умовах російського глушіння.

"І нам потрібно, щоб наші партнери надіслали нам більш якісне артилерійсько-розвідувальне обладнання, яке може виявляти російські гармати", - пише Залужний.

Четвертий пріоритет - розмінування

Четверте завдання на думку головнокомандувача – це розмінування. На початку війни в України для цього було обмежене та застаріле обладнання, але навіть західні поставки виявилися недостатніми з огляду на масштаби російських мінних полів, які місцями простягаються на 20 км.

Залужний підкреслив, що Україні потрібні радарні датчики, які використовують невидимі імпульси світла, щоб виявляти міни в землі, і системи димового проектування, щоб приховати діяльність наших підрозділів з розмінування.

З урахуванням всіх пакетів підтримки від міжнародних партнерів, Україна вже залучила близько 500 млн євро для розмінування земель і деокупованих територій. При цьому, 100 млн євро надала Швейцарія, близько 20 млн євро - Норвегія, 12,5 млн євро - Швеція, 5 млн євро - Хорватія, 2 млн євро - Австрія, по 1,5 млн євро надали Іспанія та Словенія.

Посилення мобілізації

П’ятим і останнім пріоритетом він назвав нарощування резервів. Наразі Росія не змогла використати свою величезну перевагу в живій силі, тому що Володимир Путін боїться, що загальна мобілізація може спровокувати політичну кризу.

"Наші можливості для підготовки резервів на власній території теж обмежені. Крім того, Росія може завдати удару по тренувальних центрах. А в нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов’язків. Ми намагаємося вирішити ці проблеми", - повідомляє генерал.

Підсумовуючи, він наголосив, що Росію не слід недооцінювати, оскільки хоча противник зазнав великих втрат і витратив багато боєприпасів, РФ матиме перевагу в озброєнні, техніці, ракетах і боєприпасах ще значний час і незважаючи на санкції почала нарощувати виробництво зброї.