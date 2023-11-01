Британська розвідка назвала найефективніші БПЛА, які використовує Росія

Російські малі односторонні безпілотні авіаційні системи Lancet (БПЛА OWA) є, швидше за все, одними з найефективніших нових безпілотників, які Росія застосувала в Україні за останні 12 місяців.

Про це йдеться у щоденному розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що це розвідувальний ударний дрон, який розроблений для пілотування над територією противника та детонує після ідентифікації цілі.

У розвідці повідомляють, що дані безпілотники виготовляє ZALA Aero Group. ZALA також виготовляє невеликий БПЛА "Орлан-10", який Росія часто розгортає разом із "Ланцетом" для виявлення цілей.

"Росія традиційно використовувала малі БПЛА переважно для розвідки, але завдяки своїй атакуючій здатності "Ланцет" став кроком у зміні того, як Росія використовує цю категорію зброї", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними британської розвідки, Росія розгортає "Ланцети" для атаки на пріоритетні цілі та українську артилерію.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії повідомляла, що Північна Корея передала країні агресору РФ боєприпаси, які вже доставлені на військові склади та застосовуються російською армією на фронті на війні проти України.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат прогнозував, що осінній та зимовий періоди стануть рекордними в Україні за кількістю російських атак дронами-камікадзе. Лише за вересень росіяни випустили по українських населених пунктах понад 500 безпілотників, а за шість місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 "шахедів".