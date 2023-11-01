Британская разведка назвала самые эффективные БПЛА, которые использует Россия

Российские малые односторонние беспилотные авиационные системы Lancet (БПЛА OWA), скорее всего, являются одними из самых эффективных новых беспилотников, которые Россия применила в Украине за последние 12 месяцев.

Об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Это разведывательный ударный дрон, который разработан для пилотирования над территорией противника и детонирует после идентификации цели.

В разведке сообщают, что данные беспилотники производит ZALA Aero Group. ZALA также производит небольшой БПЛА "Орлан-10", который Россия часто разворачивает вместе с "Ланцетом" для обнаружения целей.

"Россия традиционно использовала малые БПЛА преимущественно для разведки, но благодаря своей атакующей способности "Ланцет" стал шагом в изменении того, как Россия использует эту категорию оружия", - говорится в сообщении.

Согласно данным британской разведки, Россия разворачивает "Ланцеты" для атаки на приоритетные цели и украинскую артиллерию.

Напомним, ранее разведка Британии сообщала, что Северная Корея передала стране агрессору РФ боеприпасы, уже доставленные на военные склады и применяемые российской армией на фронте на войне против Украины.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат прогнозировал, что осенний и зимний периоды станут рекордными в Украине по количеству российских атак дронами-камикадзе. Только за сентябрь россияне выпустили по украинским населенным пунктам более 500 беспилотников, а за шесть месяцев прошлого отопительного сезона было использовано против Украины более 1000 "шахедов".