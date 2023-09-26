Зеленський про "українські дії" щодо підприємств російського ВПК: "Буде більше"

Президент Володимир Зеленський натякає, що інтенсивність атак на підприємства російського оборонно-промислового комплексу зросте, оскільки це необхідно для стримування її військової машини. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, звітуючи про засідання у вівторок Ставки верховного головнокомандувача.

"Була на Ставці окрема змістовна доповідь розвідки щодо ситуації в російському ВПК. Чітко бачимо, які напрями тиску на Росію мають бути посилені, аби терористичні можливості не зростали. Санкцій – недостатньо. Буде більше. Наших власних, українських дій проти держави-терориста теж буде більше", - заявив президент.

За словами глави держави, поки триватиме агресія Росії, "повинні відчуватись і втрати Росії". Також на засіданні було розглянуто "конкретну ситуацію на фронті, наші наступальні дії, оборонні операції".

"Важливі доповіді щодо Сходу, Півдня. Також щодо знищення логістики та штабів окупантів. Є хороші деталі. Гучні деталі. Я дякую всім українським воїнам, які відзначились!" - зазначив Зеленський.

Крім цього, було розглянуто питання забезпечення України снарядами. Як сказав президент, цією тематикою "займаємося щоденно". Обговорено постачання снарядів від партнерів та пошук "нових можливостей" у світі.

"Ми чітко знаємо, як забезпечити постачання. Та поступово збільшуємо обсяги нашого, українського виробництва. Це один із топових пріоритетів. Сьогодні, до речі, окрім доповідей на Ставці, була й окрема нарада з Мінстратегпромом", - додав він.

Як зазначив очільник держави у повідомленні в Telegram-каналі, доповідь міністра Олександра Камишіна стосувалася заходів, яких вживає його відомство для нарощування власного виробництва озброєння, особливо безпілотних літальних апаратів.

Стосовно ж оперативної ситуації а фронті та планів противника доповіли головком Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ Олександр Сирський і Олександр Тарнавський доповіли про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках, а міністр оборони Рустем Умєров - про забезпечення фронту "всім необхідним".