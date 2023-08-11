В Офісі президента анонсували збільшення атак по території РФ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на Росію очікує хаос, оскільки вибухи на її території, на зразок вчорашнього інциденту, який трапився на заводі в Сергієвому Посаді, значно почастішають.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю "24 Каналу".

Подоляк додав, що вибухи у Росії відбуватимуться все частіше й будуть значно ефективнішими.

"Це буде хаотичний процес. Поступово збільшуватиметься кількість Сергієвих Посадів. Це було абсолютно конкретне військове виробництво, це навіть не оптика. Звичайний снаряд, ракети певні тощо. Це все підірвалося", - розповів він.

Як повідомляє "РБК-Україна" 9 серпня у місті Сергієв Посад за 70 кілометрів від Москви пролунав вибух на заводі, який займався виготовленням різної оптики, приладів нічного бачення, прицілів та біноклів.

Після вибуху територію заводу повністю закрили, туди не пускали людей. РосЗМІ повідомили, що внаслідок вибуху загинуло понад 10 людей, а рятувальники найшли 48 фрагментів тіл.

За його словами, українські спецслужби мають достатньо ефективну мережу в Росії і можуть нею користуватися. Як наслідок - кількість таких інцидентів зростатиме.

Подоляк запевнив, що на території РФ почастішають і атаки безпілотників, оскільки туди щоночі долітає все більше БпЛА. При цьому він наголосив, що Україна не переносить війну на території РФ і не воює там.

"Безумовно на території Росії воює сама Росія. Вона сама себе знищить. Це однозначно. Ми лише можемо з вами додатково давати консультативні послуги людям, які говорять про те, як треба знищити Росію росіянами", - заявив радник ОП.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попередив Росію, що вона може залишитися без кораблів і суден, якщо московські війська продовжуватимуть атакувати українські порти.

Проте Подоляк вважає, що з атаками чи без них, Росія все одно залишиться без флоту, оскільки повністю перемогти її можна буде лише тоді, коли країна-терорист позбудеться своєї боєздатності.

"Хоча я думаю, що вона в принципі залишиться без флоту незалежно від того, що вже відбувається. Росія має програти, але програти ефектно. Тобто втратити майже всю свою боєздатність. Залишитися без військової спроможності на певний період. Це буде дуже добре для світу в цілому. Тоді можна буде переформатувати все, що треба переформатувати", - підкреслив він.

Атаки безпілотників на Москву: хронологія подій

В ніч на 1 серпня у Москві лунали вибухи. З'ясувалося, що місто знову атакували безпілотники. Удар знову припав по будівлі комплексу "Москва-Сіті" в центрі столиці Росії, де розташоване Міністерство економічного розвитку РФ.

Зазначимо, що Москва й Московська область, деякі інші регіони Центральної Росії, а також окупований нею Кримський півострів вже неодноразово зазнавали ударів дронів. Найбільш знаковий випадок стався 3 травня: тоді безпілотник атакував купол Сенатського палацу Кремля. Влада РФ заявляла, що розцінює це як сплановану терористичну акцію з боку України та замах на президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Вибухи в Москві та регіоні лунали, зокрема, й 30 травня. А 21 червня російські ЗМІ повідомляли, що два дрони вибухнули біля військової частини в Підмосков'ї. Масова атака дронів сталася й 4 липня – за даними росіян, тоді на території Нової Москви та Підмосков'я впали п'ять ударних безпілотників. Також 24 липня було нанесено удари по двох нежитлових будівлях у Москві. Повідомлялося, що поряд із ними розташовані об'єкти Головного управління Генштабу ЗС РФ.