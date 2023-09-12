Ще більше ударів по території РФ: "Антонов" почав виробляти дрони

Підприємство "Антонов" розширює виробництво, тепер окрім вантажних літаків, воно вироблятиме безпілотники для оборони України.

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Про це повідомляє видання Reuters, журналісти якого ознайомились із презентацією "Укроборонпрому", до складу якого входить концерн "Антонов".

За їхніми даними, виробництво вже запущене, про що Київ поінформував американських чиновників ще в червні.

"Метою відкриття центру виробництва безпілотників на базі підприємства "Антонов" є розширення можливостей виробництва безпілотних комплексів та надання підтримки приватним виробникам з точки зору експертизи та послуг", - йдеться в презентації "Укроборонпрому".

Новий центр Антонова включає 26 функцій, серед яких й експериментальні аеродинамічні дослідження, створення повнофункціональних тренажерів для навчання операторів БПЛА і розробку стандартів компонентів.

"Антонов" на запити видання про коментарі не відповів із міркувань безпеки.

Джерело Reuters у концерні інформацію підтверджує. Каже, що це дозволить краще задовольняти військові потреби України та дати інженерам "Антонова" більше роботи.

У минулому "Антонов" уже виробляв безпілотники, зокрема, модель "Горлиця", але вантажні літаки були його основним напрямком діяльності.

Як пише видання, новий центр безпілотників допоможе задовольнити військові потреби України. "Антонов" застосує технології, які використовує для виробництва літаків, до безпілотників далекого польоту, що дасть змогу ЗСУ завдавати ударів "глибше по території Росії".

"Україна хоче інвестувати більше в ремонт і будівництво літаків, тому такі гіганти, як Антонов та інші, ймовірно, тільки зростатимуть", - сказав міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

Він додав, що "Укроборонпром" має намір розвантажити близько 50% своїх активів, які "використовуються неефективно та не пов’язані з виробництвом".

Зауважимо, оборонно-промисловий комплекс України створив та налагодив виробництво нової вітчизняної ракети.

Розробка вже довела свою ефективність — саме цією ракетою знищили російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф", 23 серпня.