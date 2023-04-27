"Антонов" покаже на авіавиставці віртуальну модель відродженої "Мрії"

ДП “Антонов” візьме участь у міжнародній виставці авіаційної та аерокосмічної техніки Teknofest-2023 в Туреччині, де продемонструє модель відродженої “Мрії”.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

"У тісній співпраці з генеральним консульством України в Стамбулі у період з 27 квітня по 1 травня 2023 року ДП "Антонов" вперше, після початку повномаштабного вторгнення рашистів, візьме участь у міжнародній виставці. Вона проходить в аеропорту Ататюрк, Стамбул, Туреччина", - йдеться в повідомленні.

"Антонов" має за мету привернути увагу до руйнівних наслідків перебування "руського миру" та повідомити до готовності відбудовувати знищене та реалізувати нові проєкти в міжнародній кооперації.

Зазначається, що, зокрема, буде проведено демонстрацію відродження Ан-225 та втілення Ан-2 у цифровому форматі командою Microsoft Flight Simulator.

Нагадаємо, в березні видання Bild написало, що перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну літак Ан-225 "Мрія" запланували відправити в Німеччину, але в останній момент надійшла відмова. Як зазначають журналісти, німецький міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле підготував усе для порятунку літака за місяць до повномасштабного вторгнення РФ. Місце для паркування було надане з 26 січня 2022 року.